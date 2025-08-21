Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pe. M.

Četrtek,
21. 8. 2025,
13.04

58 minut

nogomet NK Maribor Pijus Širvys

Četrtek, 21. 8. 2025, 13.04

58 minut

Pijus Širvys moral na operacijo slepiča

Pe. M.

Pijus Širvys bo po operaciji slepiča odsoten vsaj šest tednov. | Foto Jure Banfi

Pijus Širvys bo po operaciji slepiča odsoten vsaj šest tednov.

Foto: Jure Banfi

Mariborski tabor prihodnjih nekaj tednov ne bo mogel računati na Litovca Pijusa Širvysa, saj je ta sredi tedna prestal operativni poseg zaradi vnetja slepiča in ga čaka okrevanje.

Za Mariborčani so pestri dnevi. Po bolečem sobotnem porazu, ko so v izdihljajih tekme zapravili vodstvo, so v ponedeljek naznanili, da Turek Tugberk Tanrivermis ni več glavni trener vijolic. Začasno ekipo vodi Radovan Karanović, ki je od septembra lani trener selekcije Maribora U19. 

Medtem ko Mariborčani iščejo trenersko zamenjavo, pa jih je doletela še ena slaba novica. Ostali so brez branilca Pijusa Širvysa, ki je moral v noči iz torka na sredo na operativni poseg v UKC Maribor.

"Uspešno je bila opravljena laparoskopska operacija zaradi vnetja slepiča. Pijus se dobro počuti, do petka bo hospitaliziran, nato pa sledi obdobje rehabilitacije, ki bo trajalo predvidoma šest tednov," je pojasnil vodja zdravniške službe NK Maribor dr. Matjaž Vogrin.

"Začutil sem močno bolečino, takoj sem vedel, da nekaj ni v redu. Odpravil sem se v bolnišnico, kjer so me po pregledu zadržali in s hitrim odzivom poskrbeli, da so neprijetne težave odpravljene. Zahvaljujem se medicinskemu osebju za odlično oskrbo, k sreči ne gre za hujše posledice. Upošteval bom vsa navodila in komaj čakam, da znova dobim dovoljenje za priključitev treningom. Medtem pa želim soigralcem zmago na sobotni tekmi proti Radomljam in vso srečo pri skupnem namenu obračanja rezultatske krivulje navzgor," pa je v klubski mikrofon dejal Širvys.

nogomet NK Maribor Pijus Širvys
