Začetek sezone v 1. SNL je zaznamovala tudi strelska eksplozija Mateja Malenška. Mladi napadalec Radomljanov je na zadnjih treh tekmah dosegel kar pet zadetkov in mlinarjem pomagal do imenitnega zmagovitega niza, nase pa opozarja tudi z zanimivo življenjsko zgodbo. Čeprav zveni njegov priimek zelo slovensko, prihaja iz Hrvaške, a je že od majhnih nog obiskoval slovenske šole in se navezal na "drugo domovino". Celo do te mere, da je že oblekel reprezentančni dres Slovenije. To pa bi lahko počel tudi v prihodnje.

Po petih krogih je suvereno na vrhu lestvice 1. SNL Celje, ki je vknjižil pet zmag. Presenetljivo visoko pa je tudi Radomlje, ki ima v svojih vrstah najboljšega strelca tekmovanja. To je 20-letni krilni napadalec Matej Malenšek, za mnoge eden izmed največjih pozitivnih presenečenj sezone. Na zadnjih treh tekmah je dosegel kar pet zadetkov in se čez noč znašel na naslovnicah. Je ujel življenjsko formo?

"Lahko bi se tako reklo. Skoraj vsako priložnost pretopim v zadetek. To so prekrasni občutki. Kot da bi se mi obrestoval ves trud, ki sem ga vložil v svoje delo v preteklosti, ko nisem toliko igral in prišel do izraza. Zdaj se mi vse vrača v obliki nagrade," v zadnjih krogih rešeta mreže kot za stavo. Domžalam je dosegel dva zadetka, Kopru enega, Primorju tudi dva.

Želi ostati ponižen in skromen

Foto: Global game media Odkar nastopa za člane, ni bil še nikoli tako učinkovit, postal je tudi najboljši strelec 1. SNL. "Lepo je, ko si prvi strelec prvenstva. Zelo sem vesel, v teh dneh prejemam veliko klicev in čestitk, a se trudim, da me to ne bi spremenilo. Še naprej želim ostati ponižen in skromen. Moram nadaljevati s trdim delom," je mladi hrvaški napadalec odločen, da ga evforija po strelskem šovu, s katerim je v zadnjih krogih postal strah in trepet vratarjev v 1. SNL, ne ponese na napačno stran.

"Verjamem, da bo res tako in da bom še naprej trdno stal na realnih tleh. To pa zato, ker imam okrog sebe prave ljudi. Moje dekle, družina, nenazadnje tudi moj menedžer. Vsi skupaj mi ne dovolijo, da bi poletel. Podobno velja tudi za mojega trenerja," je več kot zadovoljen z delom Jugoslava Trenčevskega, stratega iz Severne Makedonije, ki v zadnjih tednih žanje z mlinarji odmevne uspehe.

Uživa v delu s trenerjem Jugoslavom Trenčevskim. Foto: Aleš Fevžer

"Tudi on nas brzda. Skuša nam dopovedati, kako je to šele začetek sezone in da moramo tako nadaljevati ter iti iz tekme v tekmo. Pod njegovim vodstvom zelo dobro treniramo. Rad bi se mu zahvalil za izkazano zaupanje. Veliko mi pomeni, da imam lahko svobodo v igri in preigravam tekmece ena na ena. Trener se o tem veliko pogovarja z menoj. Ko sem denimo proti Aluminiju zapravil veliko priložnost, mi je dejal, naj ostanem miren, saj bo kmalu vse prišlo na svoje mesto. No, tako se je tudi izkazalo," se je nasmehnil. Hvaležen je, da ima lahko takšnega trenerja.

Zadetke posveča dekletu, v Maribor gre po zmago

Radomljani so v zadnjih treh krogih osvojili maksimalnih devet točk, Matej Malenšek pa je v polno zadel kar petkrat. Foto: Aleš Fevžer Njegova srčna izbranka predstavlja najbolj zvesto navijačico. V živo ga bodri in podpira skoraj na vsaki tekmi. Podobno velja tudi za njegovo družino. "Deležen sem velike podpore. Moje dekle je moja največja podpora v življenju. Na tekmah ji vedno posvetim zadetek njej in ji pri tem namenim srček," upa, da bo lahko tudi v nadaljevanju sezone pogosto proslavljal zadetke na tak način. Morda že zvečer v Mariboru.

Naslednji izziv v Prvi ligi Telemach ga namreč čaka danes v Ljudskem vrtu, kjer bodo Radomljani v 6. krogu napadali četrto zaporedno zmago. "Maribor je, čeprav ima krizo in je menjal trenerja, velik klub. Dobro se pripravljamo na Maribor. V Ljudskem vrtu nas čaka zahtevna tekma, morali bomo pokazati 120 odstotkov. Maribor je favorit, mi pa moramo slediti besedam trenerja, ki nas nagovarja, naj uživamo v igranju nogometa. Na vsaki tekmi gremo po zmago. V tej sezoni smo sestavili zelo dobro ekipo. Odlično smo se uigrali. Igramo lep nogomet, ekipa je dokaj mlada, nekaj je tudi starejših igralcev, ki nam dajejo nasvete. Dobro smo vodeni, dobivamo odlične napotke. Zdi se mi, da imamo v tej sezoni ekipo, ki bi se lahko borila še za kaj več kot le obstanek," njegove besede v zadnjem obdobju potrjujejo tudi rezultati. Mlinarji so se po treh zaporednih zmagah zasidrali v zgornji polovici razpredelnice.

Živel na Hrvaškem in hodil v slovensko šolo

Njegova življenjska zgodba je prav posebna. Matej je 20-letni Hrvat, rojen v Karlovcu, prihaja pa iz okolice Vinice. Tako je Slovenijo že od majhnega gledal z nasprotnega brega Kolpe, nato pa se še dodatno zbližal s sosednjo državo. Ker so mu bile v mladosti bližje slovenske šole, je kot še nekaj drugih hrvaških sosedov vsakodnevno prečkal mejo in obiskoval slovensko osnovno šolo v Vinici.

"Vsak dan nas je pobral kombi, bilo nas je kar nekaj hrvaških otrok, in nas odpeljal do osnovne šole v Vinico. Nogometna pot me je nato ponesla v Črnomelj, kjer sem treniral pri Beli krajini. Šolanje sem zato nadaljeval v srednji šoli v Črnomlju, nato pa sem sprejel ponudbo Radomelj, tako da sem po letu in pol nadaljeval šolanje v Ljubljani," nam je pojasnil vroči napadalec mlinarjev.

V Radomljah je našel tisto, kar je iskal v mlajših letih. Foto: Aleš Fevžer

Zakaj pa se je pred leti sploh odločil za selitev v Radomlje? "Prepričali so me s ponudbo. So klub, ki daje priložnost mladim igralcem. Ker sem hotel čimprej priti do članske ekipe, se mi je zdela to imenitna rešitev," se mu je v rumeno-črnem dresu kmalu izpolnila želja. Hitro je dočakal krstni nastop v prvi slovenski ligi. Bil je še rosno mlad, to je storil še pred 17. rojstnim dnevom. "Še zdaj se spomnim, kako sem imel takrat veliko tremo. Tresla so se mi kolena, a je bilo zelo lepo. Pravo presenečenje," so se mu 7. maja 2022 proti Celju uresničile sanje, saj je kmalu po prihodu k Radomljam občutil igranje v najvišjem klubskem razredu v Sloveniji.

Prvega dosegel Olimpiji v Stožicah

Prvoligaški prvenec je dočakal pred poldrugih letom, ko je zatresel mrežo Olimpiji v Stožicah (2:2). Foto: Aleš Fevžer To pa so bili šele začetki. Nato je bil iz sezone v sezone boljši. Pri 18 letih je že dočakal prvi zadetek, dosegel pa ga je proti Olimpiji. "To je bila posebna čast. Prvič sem zadel proti Olimpiji in to v Stožicah. Res, prekrasno. Pozneje sem zatresel mrežo tudi Celju in Mariboru, tako da sem kot najstnik zadel v polno že proti vsem največjim slovenskim ekipam," je zaradi tega še bolj prepričan, da se je odločil pravilno, ko je sprejel ponudbo Radomelj. "Ne bi mogel izbrati boljše," je srečen v klubu, s katerim igra domače tekme v Domžalah. Pogodba ga z Radomljami veže do konca sezone 2025/26.

V prejšnji sezoni je že postal standardni član udarne zasedbe mlinarjev, zbral kar 33 nastopov in dosegel pet zadetkov, v tej sezoni pa naravnost blesti. Kaj se je toliko spremenilo na bolje? "Trener mi omogoča več svobode v igri, veliko pa mi pomeni tudi podpora ljudi, ki so okrog mene. Če odigram slabo tekmo, me družina, dekle in menedžer znajo motivirati. Po njihovi zaslugi ostajam samozavesten. Zdaj se mi je povsem odprlo, napočilo je mojih pet minut. Vidi se, kako sem se v zadnjih letih pri Radomljah veliko naučil," je zelo zadovoljen z napredkom.

Reprezentanca? Nekaj ga vleče v Slovenijo.

To so prepoznali tudi večji klubi. Po poročanju hrvaškega Germanijaka sta se zanj to poletje že zanimala hrvaška velikana Rijeka in Hajduk, podobno naj bi veljalo tudi za slovenskega prvaka Olimpijo, a je Malenšek ostal v Radomljah. "O tem ne vem veliko. S tem se resnično ne ukvarjam. O tem skrbi moja menedžerska agencija MSports PRO. Stoji mi ob strani in me podpira, hkrati pa skrbi, da mi ne povzroča dodatnega pritiska. Zato mi ne polni glave s takšnimi govoricami," ga v tem trenutku zanima le igranje za Radomlje.

Ko je zadel v polno na Bonifiki proti Kopru (2:1), je poskrbel za prvi poraz kanarčkov v 1. SNL, odkar jih vodi Slaviša Stojanović. Foto: Global game media

Poletnega prestopnega roka resda še ni konec, v nepredvidljivem nogometnem svetu je možno marsikaj, sam pa se želi posvetiti le tistemu, kar najbolj obožuje. To pa je igranje nogometa in doseganje zadetkov. "Za zdaj sem v Radomljah, povsem sem osredotočen le na tekmo v Mariboru. Na njej bomo lovili četrto zaporedno zmago. Želim dobro odigrati tekmo in, morda me bog znova nagradi, znova doseči zadetek," ne razmišlja o drugih klubih, ampak zgolj o Radomljah.

V zadnjih letih pa ni branil le barv mlinarjev, ampak tudi slovenske izbrane vrste. Ima namreč tako hrvaško kot tudi slovensko državljanstvo, v mlajših selekcijah do 18 in pa 19 let pa je zbral že šest nastopov za Slovenijo. "Reprezentanca predstavlja največji oder v nogometnem svetu. Predstavlja nekaj posebnega. S soigralci sem se v slovenski reprezentanci zelo dobro razumel, večino fantov sem poznal že od prej. Lepo je biti del reprezentance," nam je pojasnil Hrvat s slovenskim potnim listom, ki v tej sezoni izstopa v 1. SNL. Odkar je postal prvi strelec 1. SNL, o njem poročajo tudi v njegovi "prvi" domovini. Pri Germanijaku so tako namignili, kako bi lahko v prihodnosti dočakal tudi poziv hrvaške mlade reprezentance do 21 let.

Prvo tekmo za slovensko reprezentanco do 18 let je odigral 9. maja 2023 proti BiH (0:0). Zbral je tri nastope, trikrat je nastopil tudi za izbrano vrsto do 19 let. Nazadnje 12. septembra 2023 proti Islandiji (0:1). Foto: Global game media

"Moja družina prihaja iz Hrvaške. Rojen sem tam, a me nekaj vleče v Slovenijo. Tu sem opravil šolanje, tu sem v nogometu prišel do članov, do prve lige. Tako me nekaj vleče sem," sporoča, da ne bi imel nič proti, če bi tudi v prihodnosti nosil slovenski dres.

Občudoval je Ronalda, zdaj je njegov vzornik Perišić

Ivan Perišić je vzornik trenutno najboljšega strelca 1. SNL. Foto: Grega Valančič/Sportida Kot otrok je najbolj oboževal nogometne veščine in mojstrstva Cristiana Ronalda, zdaj, ko ni več najstnik, pa skuša najbolj posnemati drugega junaka. To je Ivan Perišić, dolgoletni zvezdnik hrvaške izbrane vrste, ki pri 36 letih še vedno vztraja med evropsko elito in se pripravlja na nove nastope v ligi prvakov s PSV Eindhovnom.

"Perišić ogromno vlaga v sebe. To je tudi edina prava pot, ki prinaša rezultate in se ti obrestuje. Zato je moj vzornik," ne skriva simpatij do neuničljivega Dalmatinca, ki je za Hrvaško zbral že 144 nastopov in ji pomagal do dveh odličij na svetovnih prvenstvih, v bogati karieri pa osvojil tudi ligo prvakov (2020 z Bayernom).

Navijaški skupini Mlinarji se zahvaljuje za bučno podporo in izkazano spoštovanje. Foto: Jure Banfi

Takšna je torej zgodba najboljšega strelca 1. SNL, ki je to poletje v življenjski strelski formi. To poletje živi sanje. Žal mu je le za eno stvar. Žal mu je, da ni mogel uživati v lepotah Kolpe. V tej reki je v mladosti preživel ogromno časa in užival ob kopanju. A, časi so se spremenili. Po novem se poleti, ko mu čas ob napornih nogometnih urnikih to sploh dopušča, sprošča pri dekletu v Poreču. Zdaj uživa v morju, ko pa obuje nogometne čevlje, postaja vse bolj pomemben dejavnik Radomljanov in naznanja, kako bi se lahko razvil v enega (naj)boljših krilnih napadalcev v tem delu Evrope. Za začetek pa želi ostati ponižen in skromen.