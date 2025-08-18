Življenje v stiku z naravo ali udobje mesta? Tukaj boste našli oboje.

Kompromisi v Bežigrajski petki niso potrebni. Soseska petih vila blokov za Bežigradom je projekt, zasnovan za tiste, ki zahtevajo vse: oazo miru ob ključni infrastrukturi, kakovostno gradnjo in odgovoren odnos do narave.

Na odlični mikrolokaciji za Bežigradom nastaja Bežigrajska petka: soseska petih vila blokov, oblikovana s posluhom za potrebe sodobnega prebivalca, ki si po delovnem dnevu želi sprostitev v objemu narave, hkrati pa bližino mesta in ključne infrastrukture.

Kakovostna ljubljanska novogradnja je od mestnega jedra oddaljena le deset minut vožnje s kolesom, obvoznica je manj kot kilometer stran, Letališče Jožeta Pučnika pa le 28 kilometrov. V neposredni bližini so trgovine, banka, pošta, lekarna, vrtec in kar dve osnovni šoli – mednarodna OŠ Danile Kumar, oddaljena le 600 metrov, ter OŠ montessori. Manj kot dva kilometra stran je še British International School of Ljubljana.

Foto: SINDROM D.O.O.

Sproščanje na prostem: nepogrešljiv del vašega novega doma

Arhitektura Bežigrajske petke, pod katero se podpisuje biro Počivašek Petranovič, za večji občutek povezanosti z naravo in bolj kakovostno preživljanje prostega časa na prostem vključuje domišljene terasne enote z neposrednim dostopom do stanovanj, kar je prava redkost v mestnih soseskah.

Terasna stanovanja in enote z atriji bodo opremljeni z bioklimatskimi pergolami za optimalno bivanje in kakovostno druženje v vseh letnih časih. Terase bodo imele predpripravo za jacuzzi, atriji in terase pa še predpripravo za letne kuhinje, v katerih boste lahko pogostili družino in prijatelje ob toplih poletnih ali spomladanskih dneh.

Sprostitvene kotičke ponujajo tudi bližnji parki, številne kavarne, sprehajalne poti ob Savi in bližina izhodišča za Rašico.

Foto: SINDROM D.O.O.

Manj enot za večjo kakovost bivanja

Medtem ko večina projektov pri nas temelji na maksimizaciji izrabe parcele, Bežigrajska petka izstopa z jasnim vodilom: manj, a bolj kakovostno. Investitor Andrej Ramovž, domačin, ki je na tej mikrolokaciji odraščal, se je odločil za gradnjo 96 enot – skoraj 30 odstotkov manj, kot bi bilo dovoljeno. Večina blokov bo imela tako največ dve stanovanji na etažo, dva vhoda in dvigala, ki bodo namenjena največ sedmim stanovanjem.

"Visokokakovostno bivanje pri Bežigrajski petki ne pomeni le kakovostne arhitekturne zasnove in uporabe kakovostnih materialov, temveč tudi udobje in varnost, ki ju zagotavljamo s popolno ograjenostjo soseske. Lastnosti projekta bodo za lastnika predstavljale vrednost ne le danes, ampak tudi v prihodnosti," poudarja investitor.

Soseska bo z dostopom, ki bo omogočen le stanovalcem, zagotavljala popolno varnost in intimnost.

Foto: SINDROM D.O.O.

Izbrani materiali in sodobna tehnologija za udoben dom

V Bežigrajski petki bodo uporabljeni materiali visoke kakovosti, ki jih je osebno izbral investitor. Med njimi so trislojna pasivna lesena in leseno-aluminijasta okna znamke Marles z velikimi steklenimi površinami za vrhunsko zvočno in toplotno izolacijo, protivlomna vrata za večjo varnost, talno gretje ter hrastov parket.

Notranjost stanovanj bo opremljena z najsodobnejšimi klimatskimi napravami znamke Mitsubishi, za kakovost zraka je predviden rekuperacijski sistem, ki vse leto zagotavlja prijetno bivalno okolje. Kopalnice bodo opremljene z visokokakovostnimi keramičnimi ploščicami.

Lože so opremljene z naprednimi senčili screen rolo blagovne znamke Roltek, ki zagotavljajo dodatno udobje in zasebnost.

Foto: SINDROM D.O.O.

Projekt, zasnovan z mislijo na prihodnost

Visokokakovostni ljubljanski projekt ne izstopa le z vrhunsko arhitekturno zasnovo, temveč tudi z energijsko učinkovitimi rešitvami, vključno s priklopom na vročevod, kar omogoča optimalno rabo energije vse leto. Projekt bo dosegel visoko energetsko učinkovitost in energetsko izkaznico najvišjih razredov, kar pomeni manjši ogljični odtis.

Misel na naravo se odraža tudi v krajinski arhitekturi: skupne zelene površine so dostopne le stanovalcem, terase so zasajene s skrbno izbranimi rastlinami in opremljene z naprednim namakalnim sistemom za optimalno rabo vode.

Do vselitve bo izvedena tudi rekonstrukcija okoliških cest, lokacija pa leži zunaj poplavnega območja.

Foto: SINDROM D.O.O.

Lokalni strokovnjaki za kakovostno in estetsko bivanje

Za zasnovo Bežigrajske petke je investitor izbral priznane domače strokovnjake. Med njimi arhitekturni biro Počivašek Petranovič, ki je koncept novogradnje oblikoval z mislijo na najvišjo kakovost bivanja, ki zahteva izkoristek naravne svetlobe in dih jemajoče razglede.

Stanovanja v višjih etažah omogočajo poglede na Šmarno goro, Kamniške Alpe in okoliške gozdove, pritlične enote pa ponujajo prostorne atrije in terase.

Gradnjo na ključ izvaja podjetje VG5, zanesljivi izvajalec z izkušnjami pri gradnji objektov višjega razreda, nadzor pa vodi Jože Misson iz podjetja GEA Consult, znan po natančnosti in visokih standardih.

Foto: SINDROM D.O.O.

Če je prepričala Zorana Dragića, bo prepričala tudi vas

Kakovostna zasnova, premišljena arhitektura in izjemna lokacija so prepričale tudi vrhunskega košarkarja Zorana Dragića, ki se je projektu pridružil kot soinvestitor. S kariero, zgrajeno na disciplini in natančnosti, prepoznava projekte z dolgoročno vrednostjo in stabilnostjo. Njegova odločitev je potrditev, da Bežigrajska petka ni le dom, ampak tudi prestižna in varna naložba.

Da je projekt dobra naložba, kažejo tudi uradni podatki. Po Gursu so se cene stanovanj na območju Bežigrajske petke v zadnjem letu zvišale za 14,5 odstotka, v primerjavi z letom 2020 pa celo za 54,3 odstotka, kar presega povprečno rast v Ljubljani (52,3 odstotka). To je lokacija, kjer se dom in dolgoročna investicija združita v eno.

Foto: SINDROM D.O.O.

Prilagodljivi poslovni prostori z ločenim dostopom

Projekt vključuje tudi sodobne poslovne prostore za mirne dejavnosti, vključno z zdravstvenimi storitvami. Ti so v objektu E5, z ločenim dostopom z zunanje, severne strani – zunaj dela soseske, ki je namenjen bivanju. Tako je stanovalcem zagotovljena zasebnost, poslovnim uporabnikom pa nemoten dostop.

Skupna površina poslovnih prostorov je 860 kvadratnih metrov, z možnostjo razdelitve v od štiri do osem manjših enot. V podzemni garaži je na voljo nadpovprečno število parkirnih mest, kar zagotavlja preprost dostop za zaposlene in stranke.