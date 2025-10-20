Ljubljanski mestni svet je podprl prometno strategijo občine do leta 2032, ki spodbuja uporabo trajnostnih oblik mobilnosti. Podprl je tudi dopolnjen osnutek sprememb odloka o občinskem prostorskem načrtu, za katerega se bo v torek začela javna razgrnitev. Opozicijski svetniki so kritizirali zlasti razhajanje ukrepov v enem in drugem dokumentu.

Prometno strategijo je podprlo 32 svetnikov, eden je bil proti. Ta kot cilj ohranja dvotretjinski delež uporabe trajnostnih načinov potovanj in tretjinski delež uporabe avtomobila. Kot cilja sta opredeljena to, da so vse bistvene storitve dostopne v 15 minutah hoje ali vožnje s kolesom, in ogljično nevtralna Ljubljana, je povedala vodja odseka za trajnostno mobilnost in javni prostor Vita Kontić Bezjak.

Na podlagi analiz, anket, delavnic in pobud so vanjo kot osrednji točki vključili razvoj zmogljivejšega javnega potniškega prometa ter povečanje kakovosti in dostopnosti javnih prostorov in osnovnih storitev zunaj ožjega mestnega središča.

Pri stebru hoja želijo poskrbeti za varne povezave, zlasti do osnovnih storitev v soseskah, na področju kolesarjenja za varne povezave po mestu in urbani regiji, za varno parkiranje koles ter krepitev večmodalnih prestopnih točk. Pri javnem potniškem prometu želijo doseči pretočnejše in hitrejše linije ter integrirati sisteme javnega potniškega prometa in sistemov parkiraj in se pelji, vključno s krepitvijo železniškega omrežja, pri čemer sodelujejo z državo, je navedla.

Dovolilnic za parkiranje stanovalcev bi širili na nova območja

Pri motornem prometu stremijo k zmanjšanju števila kratkih voženj, zamejitvi dnevnih migracij in celoviti parkirni politiki, ki omejuje rast ponudbe in zmanjšuje privlačnost parkiranja. Ob tem je župan Zoran Janković napovedal, da bo mestni svet na novembrski seji odločal o predlogu, po katerem bi znižali cene dovolilnic za parkiranje stanovalcev in jih širili na nova območja. Po predlogu bi zvišali cene parkiranja na območjih s parkomati ter določili enotni dnevni čas med 6. in 22. uro in nočnega med 22. in 6. uro.

Razpravljavci so se danes strinjali s cilji strategije. Tisti iz vrst opozicije so opozorili, da so enaki tistim iz prejšnjih, ki pa niso uresničeni. Kot nujno so izpostavili to, da mora strategija ohranjati socialno dostopnost mestnega prostora, saj vsi ne morejo hoditi ali kolesariti. Pri tem sta Katja Damij in Igor Horvat (Demokrati) opozorila zlasti na starejše.

Najbolj kritični so bili do delovanja mestnega avtobusnega prometa. Opozarjali so na stagnacijo uporabe, na zastoje, da gredo skoraj vse linije skozi središče in da potniki za prevoz iz enega dela mesta v drugega potrebujejo preveč časa. Aleš Primc in Jožef Horvat (samostojni svetniki) sta se zavzela za to, da bi mesto dobilo mestno (podzemno) železnico. "Česar vam ni uspelo narediti v 20 letih, boste pa zdaj? Čas je, da se naredi nekaj drugega," je Primc dejal županu.

Svetniki podpirajo uvedbo več rumenih pasov na vpadnicah za avtobuse. A kot je opozoril Igor Horvat (Demokrati), mora občina izdelati časovni in fazni načrt njihovega uvajanja. Urška Honzak (Levica) je ugotovila, da je v strategiji veliko ukrepov, ki so jih predlagali tudi sami. "Ali se bodo kdaj izvedli, se bo v Ljubljani kaj spremenilo?" je vprašala. Horvat je ocenil, da pripravljavcem strategije manjka vizije in poguma. Ksenija Sever (SDS) je predlagala, naj za vsako leto določijo cilje. "Ljubljana se vsak dan duši v prometu," je dejala.

Cilji na papirju lepi, v praksi pa težko izvedljivi

Po mnenju Maruše Babnik (SDS) bi morali poskrbeti za varno mobilnost. Stanje za pešce in kolesarje je po njenem daleč od ciljev strategije, saj so na terenu izpostavljeni nerazsvetljenim odsekom, nepreglednim predelom in slabemu stanju cest, stez in pločnikov. "Vsi glavni projekti so bili izvedeni v središču mesta ali v njegovi bližini, na obrobju mesta pa jih je bilo zelo malo," je dejala. "So bili cilji iz predhodne strategije uresničeni? O tem ni analize. Cilji so na papirju lepi, v praksi pa so težko izvedljivi," je dodala Darinka Kovačič (SDS).

Razpravljavci so opozorili na neusklajenost ukrepov. "Na prejšnji seji smo podražili ceno vožnje z avtobusom, danes sprejemamo prometno strategijo, na prihodnji seji bomo odločali o parkirnem režimu," je dejal Denis Striković (Vesna − zelena stranka). Najprej so se podražila parkirišča, čez nekaj mesecev pa vozovnice za avtobus, je spomnila Damij.

Nevarnost prekomerne pozidave

Medtem sta Ištvan Išt Huzjan (Levica) in Jasmin Feratović (Piratska stranka Slovenije) opozorila na neusklajenost še z enim dokumentom, ki so ga danes potrdili mestni svetniki. S 25 glasovi za in tremi proti so namreč potrdili dopolnjen osnutek sprememb odloka o občinskem prostorskem načrtu − izvedbeni del. Ta širi obvoznico in predvideva nova parkirišča, hkrati pa želimo manj prometa, sta povedala. Tako prometne strategije ne bo mogoče uresničiti, sta dodala.

Gre za pete spremembe, za katere se po besedah vodje oddelka za urejanje prostora Katarine Konda v torek začne javna razgrnitev, ki bo trajala do 21. novembra. Spremembe se med drugim nanašajo na širitev južne in dela vzhodne obvoznice, gradnjo tivolskega železniškega loka in spremembo namembnosti na območju remize Ljubljanskega potniškega prometa.

Mojca Sojar (NSi) je opozorila na nevarnost prekomerne pozidave, Urška Honzak na to, da se ta širi na zdaj nepozidana območja. Izrazila je zaskrbljenost zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč za avtoceste, Huzjan na to, da se bo zrak s tem še poslabšal. Striković in Primc sta izrazila nasprotovanje načrtom za umestitev sežigalnice na Barje, Primc pa še načrtom za garažno hišo pod tržnico.

"Civilna družba bo naredila vse, da zaščiti pitno vodo, zrak in staro Ljubljano," je napovedal Primc. Zaradi nasprotovanja gradnji kanalizacijskega kanala C0 je danes pred sejo pred mestno hišo potekal shod za zaščito čiste pitne vode, ki ga je organiziral. Na ministrstvo za naravne vire in prostor so pred dobrim tednom oddali še zadnje pritožbe proti osmemu gradbenemu dovoljenju za gradnjo zadnjega dela tega kanala, je povedal.