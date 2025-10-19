Ideje, ki premikajo Ljubljano – nešteto zgodb pod eno streho #foto

Nekdanja tovarna Rog, ki je v prenovljeni podobi kot Center Rog znova zaživela jeseni 2023, je postala novo mestno zbirališče, ki v duhu tovarne, kjer so nekoč izdelovali Rogova kolesa, še prej pa izdelke iz usnja in pisalne stroje, ostaja prostor produkcije in inovacije ter vsakodnevnega druženja. "Vrata so odprta vsem generacijam, hiša pa je vsak dan polna," je v intervjuju za Siol o dveh letih delovanja povedala direktorica centra Renata Zamida. "Mislim, da so Ljubljančani in Ljubljančanke hišo vzeli za svojo, odzivi so zelo lepi, turisti pa ostanejo kar odprtih ust, ko vidijo, kaj Ljubljana ponuja s Centrom Rog," je še dejala Zamida. Kako se srečujejo tradicija in sodobne tehnologije, rokodelstvo in digitalno oblikovanje, izkušeni mojstri in radovedni začetniki, in kaj vse je mogoče početi v Rogu, razkrivamo v nadaljevanju.

Kreativno in družabno središče – brez vstopnine

Centru Rog je v dveh letih s pestro rabo prostorov uspelo privabiti res raznoliko občinstvo.

Dnevno se tu srečujejo malčki in družine, mladostniki, ki se v hiši učijo ali preživljajo prosti čas, profesionalni oblikovalci in kreativke, ki ustvarjajo v projektnih studiih. Veliko je tudi starejših, ki se vključujejo v različne krožke, obiskujejo knjižnico in kavarno.

Foto: Bojan Puhek

"Menim, da je k temu veliko pripomogla zasnova hiše, ki je odprta vsem. Za Center Rog se ne plačuje vstopnine, tudi naše razstave so brezplačne za vse, sončna terasa je vabljiva tudi za tiste, ki niso obiskovalci kavarne, ampak želijo le užiti razgled na Ljubljanico, naši kotički za učenje, druženje in delo v vseh nadstropjih steklenega prizidka pa so dragocen javni prostor, ki ga predvsem mlajši obiskovalci s pridom izkoriščajo," je dejala direktorica javnega zavoda Center Rog Renata Zamida.

Renata Zamida: Center Rog je postal novo mestno zbirališče, hiša je vsak dan polna in to nas najbolj veseli. Foto: Bojan Puhek

Proizvajanje in ustvarjalnost

V Centru Rog, ki velja za največji javni izdelovalni prostor v Evropi, vsak dan poganjajo ideje v izdelke – spodbujajo razvijanje lastnih zamisli, delijo znanja in spoznavanja somišljenikov, podpirajo ustvarjalnost ter zagotavljajo mentorsko in strokovno pomoč, saj ima vsaka delavnica ekipo vsaj štirih prijaznih in zelo veščih tehnologov oziroma tehnologinj.

Na več kot 1.500 kvadratnih metrih površin deluje devet proizvodnih laboratorijev.

"Z devetimi proizvodnimi delavnicami smo očitno zapolnili nišo v mestu, ki nagovarja ustvarjalnost na zelo različnih področjih – od keramike, stekla in nakita do tekstila, kuhanja in biomaterialov, da ne omenjam mizarske in kovinarske delavnice, ki sta zelo priljubljeni, enako kot naš fablab s 3D-tiskalniki, laserskimi rezalniki in elektro postajami. Kdor pride zaradi ene tehnike ali materiala, se hitro zaljubi še v kaj drugega!" je dejala Zamida.

Do danes se je v Center Rog včlanilo že okoli tri tisoč ljudi. "Morda ne vsi zaradi delavnic, ki jih organiziramo, a zagotovo je takih največ," je povedala Zamida. Foto: Bojan Puhek

Les, kovina, steklo, glina ...

Ne glede na starost ali izobrazbo lahko v centru ob pomoči mentorjev in mentoric vedno izdelaš nekaj novega.

Od zvočnika bluetooth, kombuče z malinami ali stola iz masivnega lesa do prstana po meri, srajčne obleke, slastnega sušija ali nežne porcelanaste skodelice.

Tudi otroci na delavnicah žagajo, vrtijo lončarsko vreteno, se naučijo uporabe 3D-tiskalnika, izdelave papirja. Vse to lahko počnejo tudi na počitniških varstvih, ki jih organizirajo v hiši.

"Večina programov je polno zasedenih, žal nam je, ko ljudje pišejo, da ne dobijo prostega mesta, a naše delavnice in tečaji so namenjeni manjšim skupinam, od šest do največ 16 udeležencev. Zagotovo je to tudi zaradi zelo dostopnih cen – kot javni zavod nas sofinancira Mestna občina Ljubljana. Imamo tudi precej brezplačnih krožkov. Za nekatera usposabljanja za strojno opremo imamo celo čakalno vrsto, na primer za učenje varjenja," je še povedala Zamida.

Izdelaš lahko praktično vse, kar si želiš, pravi Renata Zamida. Foto: Bojan Puhek

Razprodana kuharija

Kuharske delavnice so običajno zelo hitro razprodane, pravi direktorica, pa naj gre za peko potice ali pripravo kitajskih cmočkov.

Ker je v hiši veliko mentorjev iz različnih okolij in delov sveta, obiskovalci lahko spoznavajo tudi tuje okuse in kulinariko. Veliko zanimanja je za azijsko kuhinjo, trenutno najbolj priljubljeni so tečaji in delavnice japonske kuhinje.

Foto: Bojan Puhek

Užitni mestni park in prostovoljni oskrbniki

K Centru Rog spada tudi Park izbrisanih. Zasadili so ga s samimi užitnimi drevesi, imajo lastni sadovnjak – svoj kivi, vinsko trto in skupnostni vrt s 25 visokimi gredami.

V okviru prostovoljskega programa oskrbniki parka vsak mesec okoli 15 posameznic in posameznikov pomaga pri njegovem urejanju.

Foto: Bojan Puhek

"Veliko sosedov se je vključilo tudi v vrtnarski krožek in po dveh letih se nam tudi ne zgodi več, da bi nekdo čez noč iz grede izpraznil vse paprike ali čebule. Vrt je namreč prosto dostopen in tudi mimoidoče še zmeraj vzgajamo, da je lepo tudi opleti, posaditi, negovati, ne pa le pobirati pridelkov," je dejala direktorica.

Rog dizajn dnevi: Vse, kar je v hiši nastalo v enem letu

Foto: Bojan Puhek V Rogu organizirajo številne dogodke in na ogled je več razstav, med katere za najpomembnejšo štejejo osrednjo letno razstavo RogExpo, ki bo znova na sporedu 12. novembra v sklopu festivala Rog dizajn dnevi.

Gre za produktno razstavo izdelkov, ki v enem letu nastanejo v centru. Ustvarijo jih v sklopu programov, krožkov, mojstrskih tečajev, pri katerih sodelujejo tudi rezidenčni gosti iz tujine, ki so letos prišli iz Japonske, Avstrije in Švedske, in tudi profesionalni kreativci, ki delujejo v projektnih studiih.

Razstava je posebna tudi zato, ker zaseda celoten volumen hiše in ne le razstavno dvorano.

"Že zdaj vabimo, da se nam 12. novembra pridružite," pravi Zamida. Kot del festivala organizirajo tudi dvodnevno mednarodno konferenco, ki letos poteka pod zelo aktualno temo meje in trenja, v okviru katere bodo gostili okoli 30 zanimivih gostov s praktično vsega sveta. Foto: Bojan Puhek

Knjižnica, ki je odprta vse sobote

"Da smo v Rog umestili novo enoto knjižnice Ljubljana, je bila res imenitna ideja," je o delu Mestne knjižnice Ljubljana (MKL) še povedala Zamida.

Bralni kotiček Foto: Bojan Puhek

Tudi zaradi knjižnice imajo v centru res raznoliko občinstvo, ob njej so kavarna, odprta čitalnica in otroški kotiček. Knjižnica Rog ponuja več kot 20 tisoč enot gradiva in je po podatkih MKL ena od treh najbolj obiskanih v Ljubljani.

Prednost knjižnice je tudi, da je odprta vse sobote – kot Center Rog. Foto: Bojan Puhek

Ponosni na vabilo državnega zbora

Praznična drevesca Državnega zbora Republike Slovenije bodo letos krasili izdelki Centra Rog, kar si štejejo v posebno čast.

Enega bodo krasili 3D klekljani okraski klekljarskega krožka, drugo bo okrašeno s porcelanastimi hiškami mojstrskega tečaja s francosko oblikovalko porcelana, tretje bo okrašeno s keramičnimi pentljicami. Te so nastale v okviru programa Novi začetki, kjer ustvarjanje z mentorsko podporo nudijo prosilcem za azil oziroma takim, ki so status mednarodne zaščite že prejeli.

Nastajanje pentljic, ki bodo krasile enega od prazničnih dreves v državnem zboru. Foto: Bojan Puhek

"Mislim, da so Ljubljančani in Ljubljančanke hišo vzeli za svojo, odzivi so zelo lepi. Zagotovo k temu pripomorejo tudi brezplačna vodstva po celotni stavbi, ki jih še zmeraj prirejamo vsako zadnjo soboto v mesecu. Na ta način obiskovalcem razložimo več kot stoletno zgodovino stavbe, pa tudi koncept, ki smo ga v njej uveljavili s Centrom Rog," je o utripu centra še povedala Zamida.

Veliko vodenj imajo tudi za zaključene skupine in tuje obiskovalce. "Ti ostanejo kar odprtih ust, ko vidijo, kaj Ljubljana ponuja s Centrom Rog," pravi direktorica. Foto: Bojan Puhek

Spodbujanje lokalnih izdelkov

S Petkovškovega nabrežja Rog spodbuja tudi lokalne izdelke, kjer imajo štiri zanimive najemnike s prodajnimi galerijami – od nakita do mode, fotografije, avtorske keramike in pripomočkov za njeno ustvarjanje.

Dva lastna lokala ponujata trgovino izdelkov, ki nastanejo v centru, in pop-up trgovino, ki jo z javnim razpisom oddajajo največ unikatnim oblikovalcem z različnih področij, program v njej pa se mesečno spreminja.

Trgovina z lastnimi izdelki Centra Rog je hkrati tudi infotočka, kjer lahko poravnate članarino, uporabniški paket ali kupite darilni bon. Foto: Bojan Puhek