Prvo leto Centra Rog: prihaja festival RogDizajnDnevi

V Centru Rog, ki deluje pod okriljem Mestne občine Ljubljana, so ob prvi obletnici obstoja povzeli preteklo leto: "Našo skupnost soustvarja 1.700 aktivnih članic in članov, izvedli smo 120 delavnic in tečajev za odrasle, 70 delavnic za otroke in mladino, prostor za bivanje in ustvarjanje v rezidencah zagotovili 30 ustvarjalkam in ustvarjalcem iz tujine in Slovenije ter 55 kreativkam in kreativcem omogočili delo v projektnih studiih za obdobje od enega do treh let."

Rezidentka Asel Yeszhanova, projekt Prehod Foto: Tine Lisjak

Kot je povedala direktorica Centra Rog Renata Zamida, "je po zgolj letu delovanja zanimanje splošne javnosti za programe Centra Rog preseglo vsa pričakovanja. Zabeležili smo 2.500 udeleženk in udeležencev delavnic, tečajev in krožkov ter izvedli 250 vodenih ogledov, ki se jih je udeležilo skoraj pet tisoč obiskovalk in obiskovalcev".

Foto: Nebojša Tejić/STA

Ob tem so napovedali izvedbo prvega mednarodnega festivala RogDizajnDnevi, ki bodo v Centru Rog od ponedeljka, 18. novembra, do petka, 22. novembra, in na katerih bodo obiskovalcem predstavili dosežke in delovanje centra skozi produktno razstavo ter pester spremljevalni program. Petdnevno dogajanje festivala RogDizajnDnevi je kurirala vodja strateškega razvoja in programov v Centru Rog Meta Štular.

Rezident Dragan Hristov, projekt Barvila iz gozda Foto: Tine Lisjak

V letošnji premierni izdaji bo dogajanje potekalo pod naslovom Kaj se lahko naučimo od prednikov?, razdelili pa so ga v tri sklope: RogKreaton – dizajn šprint za mlade, RogForum – konferenca sorodnih organizacij in RogExpo – razstava izdelkov, ki nastajajo v proizvodnih laboratorijih. Na ogled bo do 8. februarja prihodnje leto.

