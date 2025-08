Teh dogodkov ta konec tedna ne smete zamuditi

Trnič boste lahko izdelali tudi sami. Foto: Miro Hrkalović/Zavod za turizem in šport Kamnik

Na Veliki planini se lahko pridružite praznovanju edinstvene slovenske kulinarične posebnosti – sira trniča, ki ga krasijo ročno vtisnjeni vzorci. Spoznali boste lahko vse skrivnosti njegovega nastanka in kako ga vključiti v sodobne kulinarične jedi. Trnič je bil v preteklosti simbol ljubezni, pastirji so ga izdelovali kot darilo svojim izvoljenkam, danes pa predstavlja srčnost, tradicijo in domiselnost slovenske kulinarike.

Jet Black Diamonds bodo nastopili v Žirovnici. Foto: Gaja Hanuna

Žirovnica v okviru poletnega festivala KašArt vabi na koncert skupine Flirrt, ki že od leta 1997 navdušuje s svojimi zimzelenimi skladbami, kot so Romeo in Julija, V mojem telesu, Ona in številne druge, ter mlade rock zasedbe iz Vipavske doline Jet Black Diamonds, ki je že s svojim prvencem Večvredne romance očarala občinstvo.

Kolesarji se bodo podali na 13 kilometrov dolgo traso. Foto: Shutterstock

Veliko število tekmovalcev v Zagorje ob Savi vsako leto privabi vzpon na Zasavsko Sveto goro. Kolesarji se podajo na 13-kilometrsko razgibano progo, ki vključuje dva vzpona in vmesni spust. Asfaltirana cesta iz središča Zagorja ob Savi jih vodi skozi Čolnišče in Šentlambert do vzpona proti ciljni koči.

Poletje v polnem razmahu

Nepozabna noč pod zvezdami vas čaka v Zelenem gaju. Tam prirejajo največjo zabavo poletja – Zelonogajsko noč, kjer vas bodo zabavali Damjan Murko, Omar Naber in DJ Lovro.

Terme Snovik vabijo na Snovičkov festival. Foto: STA

Vodne igre, delavnice in ples

V Termah Snovik pripravljajo družinski Snovičkov festival. Pripravili so celodnevni program za otroke in odrasle, poln zabave, vodnih iger, ustvarjalnih delavnic, plesa, gibanja in druženja s palčkom Snovičkom, ki v objemu gozdov Tuhinjske doline že leta skrbi za veselje in dobro počutje najmlajših obiskovalcev. Festival ne spodbuja le igrivosti, temveč tudi gibanje, druženje in povezanost z naravo.

