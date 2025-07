Sinoči so se v Veli Luki znova spomnili legendarnega hrvaškega pevca Oliverja Dragojevića, ki je umrl pred sedmimi leti . Na tradicionalnem koncertu Trag u beskraju se je po poročanju hrvaških medijev zbralo na tisoče ljudi, njegove pesmi pa so prepevala znana imena domače glasbene scene.

Sedem let po smrti Oliverja Dragojevića njegove pesmi še vedno živijo. To je znova dokazala množica tisočih obiskovalcev, ki se je v njegovi rojstni Veli Luki zbrala na koncertu njemu v čast. Nina Badrić, Tedi Spalato, Marko Škugor, Dino Jelusić, klape Rišpet, Kaše in Šufit so le nekatera imena, ki so v čast pokojnemu Dragojeviću nastopila na Korčuli.

Poglejte, kako je v Veli Luki odmevala Cesarica:

Ob obali Vele Luke se je zbralo na tisoče ljubiteljev njegove glasbe, nekateri so stali na pomolu, drugi so njegove uspešnice prepevali kar z morja. Koncert se je začel s pesmijo Ne diraj moju ljubav, nato pa je njegov nečak Petar Dragojević zaigral pesem Trag u beskraju, po kateri so poimenovali že tradicionalni koncert.

Na koncertu sta med drugim nastopila Nina Badrić in Petar Dragojević, nečak pokojnega glasbenika. Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Posnetki povedo več kot tisoč besed

Dvourni spektakel so pospremili tudi številni prižigi bakel, posnetki s koncerta pa povedo več kot tisoč besed. Nastopajoči so na svoj način izvedli glasbenikove največje uspešnice, kot so Cesarica, Kad mi dođeš ti, Moj lipi anđele, Vjeruj u ljubav, Još ovaj put, Što učinila si ti in številne druge, obiskovalci, med katerimi je bilo tudi mnogo Slovencev, pa so v en glas prepevali z njimi.

Koncert je v celoti prenašala Hrvaška radiotelevizija:

Ob sedmi obletnici Dragojevićeve smrti so v Veli Luki predstavili tudi album njegovih neobjavljenih pesmi z naslovom Dolaziš. "Snemanje albuma je trajalo štiri leta. Izmed približno stotih demo posnetkov smo jih izbrali šest in tako je nastal album," je po poročanju portala Dalmacija Danas o albumu dejala žena pokojnega pevca Vesna Dragojević.

Nekateri so koncert spremljali kar s čolnov in sup desk. Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

