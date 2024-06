22-letna ameriška glasbena zvezdnica Billie Eilish je pred slabim mesecem izdala svoj tretji studijski album Hit Me Hard and Soft, na katerega je uvrstila tudi pesem Birds of a Feather. Njen začetek pa je številne uporabnike TikToka, predvsem tiste s Hrvaške in območja Balkana, spomnil na legendarno uspešnico U ljubav vjere nemam. Pesem (glasbo in besedilo) je za dalmatinskega pevca Oliverja Dragojevića napisal Gibonni (Zlatan Stipišić), hrvaška pevca pa sta uspešnico posnela, zapela in izvajala v duetu.

Spodaj lahko sami poslušate obe pesmi in ugotovite morebitne podobnosti med njima:

Nekateri so v uvodnih taktih hitro prepoznali podobnosti med pesmima in se obregnili ob dejstvo, da je Eilishevo pesem premočno navdahnila leta 1994 izdana pesem U ljubav vjere nemam, ki je izšla na Oliverjevem albumu Neka nova svitanja.

Oboževalci so pri pesmi Eilisheve izpostavili predvsem klavirski del skladbe. Avtorja ameriške skladbe sta Billie in pevkin starejši brat in tesni sodelavec ter producent Finneas O’Connell.

Komentatorji so razdvojeni: eni menijo, da gre za naključje, spet drugi, da je Eilisheva že slišala Dragojevićevo pesem

Platformo TikTok so v zadnjih tednih po izdaji pesmi Eilisheve, ta je pri svoji skladbi uporabila zelo podobno temo, melodijo in podobne produkcijske vzorce (pri obeh pesmih je uporabljena linija s klavirjem oziroma sample), ki se pojavljajo skozi celotno pesem, preplavili posnetki primerjave obeh skladb, nekateri uporabniki pa so pesmi celo združili v eno.

"Poglejte, kako smo Hrvati napredni," je zapisal in se pošalil le eden izmed komentatorjev, nekateri drugi pa menijo, da gre za naključje in da je bil Oliver Dragojević oziroma avtor pesmi Gibonni že takrat pred časom. Med komentatorji pa so se našli tudi taki, ki so prepričani, da je Billie Eilish slišala Dragojevićevo skladbo in enako sosledje tonov uporabila načrtno.

