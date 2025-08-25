Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Ponedeljek,
25. 8. 2025,
10.38

Osveženo pred

7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
paraziti

Ponedeljek, 25. 8. 2025, 10.38

7 minut

V ZDA odkrili primer smrtonosnega parazita, ki se hrani s človeškim tkivom

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Parazit | Foto Reuters

Foto: Reuters

Ameriško ministrstvo za zdravje je potrdilo prvi primer okužbe človeka s parazitom, ki se hrani s človeškim tkivom. Običajno je parazit nevaren za živino in divje živali, lahko pa se z njim okuži tudi človek. Če okužbe ne zdravimo, je lahko usodna.

V ZDA so prvič po več letih potrdili primer okužbe s človeku nevarnim parazitom. Gre za parazitsko muho, ki svoja jajčeca odloži na odprto rano, ličinke, ki se razvijejo, pa se potem hranijo s tkivom. Običajno se pojavijo pri živini in divjih živalih, le redko pa prizadenejo tudi ljudi.

"Že tako majhne rane, kot je ugriz klopa, lahko privabijo samico muhe, da se hrani in odloži jajčeca. Ena samica lahko naenkrat odloži od 200 do 300 jajčec," pojasnjujejo na Centru za nadzor in preprečevanje bolezni.

Kot poroča Reuters, se je okužena oseba v zvezno državo Maryland vrnila s potovanja po Gvatemali. Trenutno se zdravi v bolnišnici, zdravljenje pa je zamudno. Če se okužba ne zdravi pravočasno, je lahko tudi usodna, poroča Sky News. 

Pristojni so že uvedli ustrezne ukrepe za zajezitev širjenja okužbe pri živalih in ljudeh. O okužbi so obvestili tudi lovce. 

Čeprav so okužbo s paraziti pri govedu v Severni Ameriki izkoreninili že pred desetletji, se je v zadnjih letih parazit razširil v Južni Ameriki, od koder ZDA uvažajo živino. V lanskem letu so o tej vrsti parazitov poročali iz Kostarike, Nikaragve, Hondurasa, Gvatemale, Salvadorja in Mehike. Zaradi nevarnosti širjenja parazita so ZDA na začetku letošnjega leta začasno ustavile uvoz živine iz Mehike. 

"To ni le grožnja naši živinorejski skupnosti, temveč tudi grožnja naši oskrbi s hrano in naši nacionalni varnosti," je opozorilo ameriško ministrstvo za kmetijstvo.

paraziti
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.