V ZDA odkrili primer smrtonosnega parazita, ki se hrani s človeškim tkivom

Ameriško ministrstvo za zdravje je potrdilo prvi primer okužbe človeka s parazitom, ki se hrani s človeškim tkivom. Običajno je parazit nevaren za živino in divje živali, lahko pa se z njim okuži tudi človek. Če okužbe ne zdravimo, je lahko usodna.

V ZDA so prvič po več letih potrdili primer okužbe s človeku nevarnim parazitom. Gre za parazitsko muho, ki svoja jajčeca odloži na odprto rano, ličinke, ki se razvijejo, pa se potem hranijo s tkivom. Običajno se pojavijo pri živini in divjih živalih, le redko pa prizadenejo tudi ljudi.

"Že tako majhne rane, kot je ugriz klopa, lahko privabijo samico muhe, da se hrani in odloži jajčeca. Ena samica lahko naenkrat odloži od 200 do 300 jajčec," pojasnjujejo na Centru za nadzor in preprečevanje bolezni.

Kot poroča Reuters, se je okužena oseba v zvezno državo Maryland vrnila s potovanja po Gvatemali. Trenutno se zdravi v bolnišnici, zdravljenje pa je zamudno. Če se okužba ne zdravi pravočasno, je lahko tudi usodna, poroča Sky News.

Exclusive: First human screwworm case in US traced to person in Maryland who traveled from Guatemala, sources say https://t.co/75HRPeSsfs https://t.co/75HRPeSsfs — Reuters (@Reuters) August 24, 2025

Pristojni so že uvedli ustrezne ukrepe za zajezitev širjenja okužbe pri živalih in ljudeh. O okužbi so obvestili tudi lovce.

🚨 HUNTERS: BE ALERT!



🦌 New World screwworm (NWS) has not been found in the U.S., but early detection is key.

📄 Learn what to watch for & how to report it:

🔗https://t.co/SDLkvEF3Vf



#WildlifeHealth #USDA #APHIS #NWS pic.twitter.com/HVvukcTyHZ — USDA Animal and Plant Health Inspection Service (@USDA_APHIS) August 12, 2025

Čeprav so okužbo s paraziti pri govedu v Severni Ameriki izkoreninili že pred desetletji, se je v zadnjih letih parazit razširil v Južni Ameriki, od koder ZDA uvažajo živino. V lanskem letu so o tej vrsti parazitov poročali iz Kostarike, Nikaragve, Hondurasa, Gvatemale, Salvadorja in Mehike. Zaradi nevarnosti širjenja parazita so ZDA na začetku letošnjega leta začasno ustavile uvoz živine iz Mehike.

"To ni le grožnja naši živinorejski skupnosti, temveč tudi grožnja naši oskrbi s hrano in naši nacionalni varnosti," je opozorilo ameriško ministrstvo za kmetijstvo.