V vašem sušiju se lahko skrivajo zajedavci #video

Uživanje surovih ali premalo toplotno obdelanih rib je lahko nevarno početje, saj se na tak način lahko okužite z različnimi zajedavci. Mednje sodijo tako trakulje kot gliste, ki se naselijo v črevesje ali pa vdrejo v krvni sistem in napadejo druge notranje organe.

Znano je, da lahko surovo meso, zlasti govedina in svinjina, vsebuje ličinke trakulje. Nekoliko manj pa to, da se zajedavci lahko skrivajo tudi v ribah. Poznamo predvsem primere okužb z glistami anisakis in trakuljami iz roda difilobotrij.

Ličinke gliste anisakis, ki živijo v surovih ribah, sipah in lignjih, vsake toliko časa okužijo tudi človeka. Po zaužitju okužene surove ribe se namreč lahko pritrdijo v naš požiralnik, želodčno steno ali v črevesje. Na srečo se to ne zgodi prav pogosto in v večini primerov prečkajo naše črevesje, ne da bi se nanj pritrdile. Če pa se že, jih čez nekaj časa ubije naše telo samo.

Četudi se glista udomači v vašem telesu, bo tam lahko preživela zgolj deset dni, ki pa sodeč po pričanju ljudi, ki so bili okuženi anisakisom, ne bo prav prijetnih.

Pred dobrim letom je moški na Portugalskem zdravnikom tožil zaradi hudih bolečin v trebuhu, nenehnega bruhanja in visoke telesne temperature. Preiskava krvi je pokazala le povišanje belih krvničk, kar je značilno za vsako okužbo. Zdravniki so na okužbo s zajedavcem pomislili šele, ko jim je moški omenil, da je pred kratkim jedel suši.

Med opravljanjem endoskopije so tako na otečenih jetrih odkrili ličinko gliste, ki je bila delno zarinjena v pacientov želodec. Potem ko so jo odstranili, se je njegovo stanje takoj začelo izboljševati.

Z glisto anisakis so lahko okuženi slaniki, skuše, losos, sipe, lignji ter ribe vrste lutjanus campechanus (ang. red snapper).

Največ primerov okužb s temi zajedavci opažajo na Japonskem, kjer letno diagnosticirajo od dva do tri tisoč pacientov, okuženih z glisto anisakis, veliko pa naj bi jih bilo tudi v Španiji, saj tam zaužijejo veliko surovih inčunov.

Še bolj srhljiva zgodba prihaja iz Kalifornije, kjer je na urgenco prišel moški, ki je s seboj v plastični vrečki prinesel skoraj meter in pol dolgo trakuljo. Po poročanju medija The Guardian se je moški dlje časa pritoževal nad bolečinami v trebuhu, nato pa je, medtem ko je zaradi diareje sedel na stranišču, pogledal navzdol ter opazil, da nekaj štrli iz njega. Moški je neznano stvar prijel in jo v celoti povlekel iz svojega telesa. Kaj se je zgodilo po tem? Začela se je premikati.

Njegovi zdravniki so predvidevali, da je trakulja v pacientovo telo zašla skupaj z njegovim dnevnim odmerkom lososovega sašimija.

Načeloma vas sicer ne bi smelo preveč skrbeti, da se bo zaradi uživanja sušija v vaše telo naselil kakšen zajedavec, saj so ribe, ki jih uživate v dobrih in priznanih suši restavracijah, preden jih dobite na mizo, navadno vsaj 15 ur zamrznjene pri skoraj minus 40 stopinjah Celzija, kar pokonča vsakega zajedavca. Dobri suši mojstri pa naj bi tudi sami prepoznali, kdaj je riba okužena in neprimerna za zaužitje.

Kljub temu previdnost nikoli ni odveč, če pa se želite povsem izogniti tveganju, boste žal morali nehati uživati suši.