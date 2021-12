"Dvakrat na uro se uležete na mizo in igrate stojalo za hrano. Medtem ko gostje nabirajo hrano, lahko greste v zakulisje. Ni nujno, da ste popolnoma goli, intimne dele lahko prekrijete z nalepkami in lističi. Pogoj za delo je seveda izjemno čedna hostesa. Honorar za triurni nastop znaša 200 evrov. Plačamo vam tudi pot in nastanitev." Tako se je glasil oglas za delo, ko so odprli lokal, na profilu na Facebooku so ga objavili lastniki restavracije Olive Tree (Oljka) v Splitu. Enako storitev ponuja tudi restavracija Roof 68, ki je v lasti istega podjetja in deluje na drugem koncu Rive.

Na jedilniku obeh restavracij piše, da je to "umetniška predstava okraševanja in uživanja sušija s telesa". Cene takšne postrežbe so visoke. Če želite, da vam suši postrežejo na polgolem dekletu, boste morali odšteti od 120 do 160 evrov na osebo.

Po željah se lahko ta eksotična seansa odvija tudi na spektakularni slikoviti lokaciji v središču Splita s pogledom na splitsko pristanišče in obalo, Dioklecijanovo palačo in Marjan ali pri Bernardijevi bazi v vizualno stiliziranem prostoru, ki ustvarja sproščeno vzdušje.

Lastnik podjetja: Poslovni rezultati podjetja so odlični

Glede na približno 66 evrov urne postavke in ob zavedanju, da danes četrtina Hrvatov živi v revščini, je povsem razumljivo in pričakovano, da so za to delovno mesto našli kandidatke, poroča portal Slobodna Dalmacija, za katerega je Denis Jušić, eden od lastnikov povedal, da več o poslovanju ne sme razkriti, dejal pa je, da so poslovni rezultati podjetja odlični.

Dekleta imajo intimne dele prekrite z umetnimi listi in rožami, poleg tega pa jim je dovoljeno komunicirati s potrošniki.

Oblika postrežbe izvira iz fevdalne Japonske

Na spletni strani restavracije piše, da gre za "nov epicenter hedonizma s konceptualno kompleksnim in edinstvenim projektom, prilagojenim novim trendom", ki izvira iz fevdalne Japonske, torej iz 17. stoletja.

Praksa serviranja sušija na golo žensko telo se imenuje njotaimori. To je oblika postrežbe, ki zadovolji spolno vznemirjenje, povezano z uživanjem hrane.

Kučer: Zame je to trgovina z ženskim telesom in, če hočete, oblika prostitucije

O teh "novih trendih" so povprašali izvršno koordinatorko civilnodružbene zagrebške organizacije Domino, Mirjano Kučer.

"Ne vem, kaj naj rečem, dandanes me je težko presenetiti. Če to ni zakonsko prepovedano, ne morem nič drugega kot deklarativno izraziti svoje nezadovoljstvo nad to ultimativno objektivizacijo živega človeka. To se lahko brani s 'širjenjem ponudbe', vendar to ni nič drugega kot poceni retorika patetičnih razlogov, kot so opravičevanje bolnega potrošništva in slepih želja po dobičku," je povedala Kučerjeva.

"Zame je to trgovina z ženskim telesom in, če hočete, oblika prostitucije. Nekaj, kar zagotovo spada med nasilje. Kar je na pladnju, je v ponudbi. Če se nekdo tega ne zaveda, mu vest ne more niti ugovarjati. In ko se bo ta 'ponudba' razširila, bo cena takega 'dela' upadla. Danes radi lažemo o 'svobodi izbire'. Ko si enkrat na trgu, ni svobode. Obstaja samo zadovoljevanje povpraševanja," je sklenila.

Ta način strežbe uradno ni prepovedan

Kako pa je s higienskim minimumom golih žensk, na katerih postrežejo surovo ribo? Na državnem inšpektoratu so povedali, da niso vedeli, da kaj takega obstaja, v uradnem elektronskem sporočilu pa so potrdili, da ta način strežbe ni prepovedan, če je zagotovljeno, da so živila zaščitena pred kakršno koli kontaminacijo, zaradi katere bi bila neustrezna za prehrano ljudi. Poleg tega so sporočili, da bodo opravili pregled in poročali o rezultatih. To je bilo 7. decembra, od takrat pa se, kot piše Slobodna Dalmacija, inšpektorat na elektronsko pošto in na klice ne odziva več.