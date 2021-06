Pretresljiva zgodba ljubljanske prostitutke: razkrite tudi lokacije, kjer je ponujala spolne storitve

Sodišče je Hajzerja M. oprostilo obtožb, da je pod pretvezo, da bo dekle med letoma 2015 in 2018 ščitil pri ponujanju spolnih storitev, od nje vsak dan v tednu, razen ob nedeljah, zahteval, da mu izroči 400 evrov od svojega zaslužka, ki ga je prejela za ponujanje spolnih storitev v različnih stanovanjih v Ljubljani. Pri tem naj bi jo tudi strogo nadzoroval. Dekle je zato od njega zahtevalo 570 tisoč evrov odškodnine, a jo je sodišče zavrnilo in napotilo na pravdni postopek.

Sodišče je v obrazložitvi sodbe med drugim zapisalo, da je pri obravnavi kaznivih dejanj vezano na obtožnico, pri čemer pa iz opisa kaznivih dejanj ni prepoznalo aktivnega ravnanja obtoženca, ki bi pomenilo udeležbo pri izvajanju prostitucije. Sodišče je sicer razbralo nekatere elemente kaznivega dejanja, ki pa jih tožilec v opis ni vključil. Opis je vključeval dejanja, ki pomenijo izkoriščanje, ne pa sodelovanje pri prostituciji, kar mu je očitalo tožilstvo.

Odvetnik oškodovanke in tožilstvo sta se na sodbo pritožila. Zagovornik oškodovanke v pritožbi trdi, da iz obtožnice izhajajo vsi zakonski znaki očitanega kaznivega dejanja sodelovanja pri prostituciji, tožilstvo pa poudarja, da je iz opisanih kaznivih dejanj povsem na dlani, da je bil obtoženi dejavno povezan z oškodovanko zaradi skupne dejavnosti, in sicer prostitucije.

Kaj je povedal obtoženi?

Obtoženi je na sodišču trdil, da je bilo dekle, ki mu očita izkoriščanje, partnerica njegovega brata. Po njegovih besedah je sama povedala, da je dnevno zaužila do tri grame kokaina, za katerega je porabila do 240 evrov. Poudaril je, da je ni mogel nadzirati, ker je bil med letoma 2015 in 2018 v zaporu in v tujini. Kot je dejal, od nje ni nikoli jemal denarja, ji je pa po ropu, ki ga je doživela, rekel, da ga lahko pokliče, če se ji bo kadarkoli še kaj zgodilo.

Nedvomno je ponujala spolne storitve

Kot je ugotovilo sodišče, se je oškodovanka nedvomno ukvarjala s prostitucijo.

S prostitucijo se je začela ukvarjati že kot najstnica

Od devetnajstega leta se je prodajala v zameno za plačilo ali kokain. Razlog, da se je podala v svet prostitucije, naj bi bili dolgovi, ki ji jih je naprtil obdolženec. Delala je pod vzdevkoma Lina in Vanesa, oglaševala pa se je na različnih spletnih portalih.

Storitve je opravljala v različnih stanovanjih

Spolne storitve je opravljala v stanovanjih v Žabnici, za Bežigradom ter na Ulici bratov Učakar, Brankovi, Viški in Adamičevi ulici, pa tudi v ljubljanskem hotelu Lipa. Spodaj lahko preberete, kaj je med drugim na sodišču kot priča povedala strokovna sodelavka Društva Ključ.

Starši niso vedeli, s čim se ukvarja njihova hčerka

Starši dekleta, ki je ponujalo spolne storitve, niso vedeli, s čim se ukvarja njihova hčerka. To naj bi Hajzer M. izkoristil in ji grozil, da bo informacijo razkril njenim staršem.

S tem naj bi jo držal v primežu prostitucije, a sodišče je v sodbi poudarilo, da tožilstvo tega dejanja ni vključilo v opis kaznivih dejanj, ki naj bi jih storil obtoženec, kar je sodišču onemogočilo presojo o ravnanju obtoženca.