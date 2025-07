Zaradi podnebnih sprememb se vse bolj zavedamo, kako dragoceni vir je voda in kako pomembno je z njo varčevati. Zato je treba z njo ravnati premišljeno in varčevati s pitno vodo, kjer je le mogoče, pa je namesto nje smiselno uporabiti deževnico.

Zaradi vse večje pozidave in vse pogostejših močnih padavin ter daljših obdobij vročine z manj padavinami poleti je treba ponovno razmisliti o ravnanju z deževnico. V nekaterih krajih so zaradi dolgotrajnih sušnih obdobij v letošnjem poletju že sprejeli predpise o uporabi vode za zalivanje vrtov.

Sporočilo je jasno: voda postaja vse bolj dragocen vir, pitna voda pa je dragocena, s težavo pridobljena življenjska dobrina, s katero bi morali ravnati še bolj varčno kot do zdaj. Če želite namesto vode iz vodovoda uporabljati zbrano deževnico, jo lahko zbirate v klasičnem sodu za deževnico ali v cisterni za deževnico. Cisterna ima veliko večjo prostornino za shranjevanje – v zasebnem sektorju zadostuje velikost približno od tri do 15 tisoč litrov. Kolikšno količino vode potrebujete, je odvisno od tega, za katere namene želite uporabljati deževnico v hiši – potrebno količino lahko preprosto določite s pomočjo izračuna na spletnih straneh proizvajalcev cistern.

Deževnica je naravna, brez apnenca in ustreza temperaturi okolja – tudi iz cisterne – in je zato še posebej primerna za vse vrste rastlin, od cvetličnih gredic do zelenjavnih vrtov. Poleg tega se lahko uporablja tudi za številne druge stvari na prostem, ki zahtevajo veliko vode, kot so vrtni ribnik, zalivanje trate in čiščenje terase. Vendar pa je varčevanje z vodo pomembno tudi znotraj doma. Slovenci v povprečju porabimo 222 litrov vode na dan. Najmanjši delež tega predstavlja voda, ki jo pijemo in uporabljamo za kuhanje. Večina se je porabi za osebno higieno (približno tretjina) in splakovanje stranišča (četrtina). Preostanek porabimo za pomivanje, pranje in čiščenje.

Foto: Hausbau Slovenija

Deževnica za vrt in hišo

Prihranke je mogoče doseči na primer z ustreznimi sanitarnimi izdelki, perlatorji in termostati, ki v kratkem času zagotovijo želeno temperaturo. Gumb za varčevanje vode na stranišču je obvezen. Namesto kopeli, ki za eno polnjenje porabi povprečno 180 litrov vode, je petminutno prhanje z varčno pipo in pršno glavo veliko varčnejše, saj s tem porabimo približno 30–40 litrov vode.

Poleg tega je uporaba vode iz cisterne popolnoma primerna in smiselna alternativa za pranje perila, čiščenje ali celo splakovanje stranišča, saj kakovost vode pri tem ni pomembna. Ljudje z oslabljenim imunskim sistemom naj deževnice preventivno ne uporabljajo za pranje perila. Ekološka prednost je manjša poraba pralnega praška, saj deževnica ne vsebuje vodnega kamna.

Velika možnost prihrankov

V primerjavi z vodo za zalivanje vrta sta namestitev in tehnologija za uporabo v hiši zahtevnejši. Pravilnik o pitni vodi na primer zahteva ločen, jasno označen sistem cevi. Deževnico je namreč treba v hiši uporabljati le na zgoraj omenjenih higiensko varnih področjih.

V času pomanjkanja deževnice je treba zagotoviti samodejno dopolnjevanje vode. Nadzorna enota sistema mora zagotoviti, da je v cevi vedno ustrezen vodni tlak. Osrednji element sistema za uporabo deževnice je rezervoar.

Na voljo so različni materiali, velikosti in oblike. V osnovi razlikujemo med betonskimi in plastičnimi cisternami. Oba materiala imata svoje prednosti. Cisterne iz armiranega betona so izjemno stabilne, prevozne in jih je mogoče postaviti tudi pod garažne vhode ali polnilno postajo za avtomobil.

Njihova velika teža je precej neugodna za prevoz in vgradnjo, vendar ima prednosti pri visoki ravni podtalnice in na poplavljenih območjih. Plastične cisterne so večinoma izdelane iz polietilena, ki je lažji in ga je lažje prevažati. Glede na velikost in razpoložljiv prostor jih je mogoče namestiti tudi kot notranje rezervoarje v kleti.

Z zbiranjem deževnice lahko prihranite približno 50 odstotkov pitne vode v gospodinjstvu. Odvisno od tega, ali deževnico uporabljate samo na vrtu ali tudi v hiši, morate računati na stroške nakupa med 3.500 in šest tisoč evri. O subvencijah se je morda vredno pozanimati tudi pri Eko skladu.

Ali za cisterno potrebujete dovoljenje?

Rezervoar za meteorno vodo se klasificira med enostavne objekte, če njegova prostornina ne presega 100 kubičnih metrov. V odredbi je definiran kot objekt, povezan s tlemi ali v celoti vkopan, z vsemi priključki in instalacijami. Gradbeno dovoljenje zanj ni potrebno, je pa v primeru posega v varovano območje treba pridobiti soglasje ustreznega soglasodajalca. Nikakor pa ne smemo zamenjati pitne vode za deževnico. Zaradi tega morajo biti cevi v hiši označene, pipe v hiši in na vrtu pa opremljene z obvestili in zavarovane pred nenamernim točenjem vode, npr. z odstranljivim vtičnim ključem ali zaklenjenim ventilom. Cevi za deževnico in pitno vodo ne smejo biti neposredno povezane.

Kako deluje zbiranje deževnice

Za varno uporabo deževnice s strehe v hiši, na primer za splakovanje stranišč, čiščenje in pranje oblačil, potrebujete nekaj bistvenih komponent. Grafični prikaz prikazuje, katere naprave so to, in pojasnjuje, kaj je treba upoštevati za učinkovito zbiranje deževne vode za dom.

Foto: Hausbau Slovenija

Za kaj je primerna deževnica

Če zbirate deževnico in jo uporabljate na vrtu in v hiši, lahko prihranite dragoceno pitno vodo. Vendar morate tudi z deževnico varčevati, saj jo lahko prihranite za zalivanje v sušnih obdobjih, poleg tega pa je s svojimi pozitivnimi lastnostmi nepogrešljiva tudi v gospodinjstvu.

Pralni stroj

Pralni stroj se lahko napaja izključno z deževnico. Ker je ta mehka in ne vsebuje vodnega kamna, bo celo podaljšala življenjsko dobo stroja. Poleg tega potrebujete manj pralnega sredstva, mehčalec tkanin pa lahko popolnoma opustite.

Foto: Hausbau Slovenija

Čiščenje/pomivanje

Ne glede na to, ali gre za teraso, vrtno orodje ali gumijaste škornje: pitna voda je za čiščenje pogosto preveč dragocena. Zato je deževnica, ki ne vsebuje apnenca in je mehka, idealna tudi za to.

Foto: Hausbau Slovenija

Splakovanje stranišča

Pitna voda je preveč dragocena za splakovanje stranišč. Čeprav sodobna stranišča danes porabijo manj vode kot v preteklosti, povprečna poraba še vedno znaša približno 30 litrov na osebo na dan. Z zbiranjem deževnice je mogoče prihraniti več kubičnih metrov vode na leto.

Foto: Hausbau Slovenija

Zalivanje vrta

Trava in druge rastline imajo rade deževnico brez vodnega kamna. Če želite zalivati natančno in pravilno, lahko uporabite tudi sistem za samodejno zalivanje in trato zalivate v večernih urah.

Foto: Hausbau Slovenija

Polnjenje ribnikov

Padavinska voda je še posebej primerna za polnjenje okrasnega ribnika ali naravnega plavalnega ribnika. Izgube zaradi izhlapevanja poleti se tako lahko skoraj brezplačno nadomestijo z deževnico iz cisterne.

Foto: Hausbau Slovenija

Kako lahko vsak dan varčujete z vodo?

V vsakdanjem življenju je veliko možnosti za varčevanje z vodo. Pri tem lahko pomagajo zavestne nove navade, kot so umivanje v skledi ali umivalniku namesto pod tekočo vodo iz pipe, in sodobni, varčni gospodinjski aparati. Pri novejših pralnih strojih je na primer mogoče zmanjšati porabo vode za polovico v primerjavi s starejšimi modeli.

Voda iz pipe

Z napravo ELIMINATOR (model TAP241), ki se jo namesti na mešalno armaturo oziroma pipo, ne boste le privarčevali pri porabi vode (3,5 l–4,0 l/min), pač pa boste z napravo vodo tudi izboljšali. Naprava ELIMINATOR poskrbi, da bo voda najboljši približek izvirski vodi, vodni kamen kalcitne oblike pa se prestrukturira v aragonitno obliko, kar pomeni, da se bo 95 % manj nalagal kot običajno. Poleg tega deluje tudi protimikrobno zaradi posebej zasnovanega aeratorja.

Foto: Hausbau Slovenija

Izkoriščena oblika kadi

Pri kopanju se porabi približno od štiri- do šestkrat več vode kot pri prhanju. Zaradi domiselne geometrije je v kadi "Seed" (blagovna znamka repaBAD) dovolj že približno 50 litrov vode za kopanje, kar je le malo več od uporabe vode pri prhanju.

Foto: Hausbau Slovenija

Čisto in varčno

Dobri pomivalni stroji danes porabijo že manj kot deset litrov vode na cikel pomivanja. Modeli Mielejeve serije "G 7000" potrebujejo le 8,4 litra. Tako nizke porabe ne morete doseči z ročnim pomivanjem posode.

Foto: Hausbau Slovenija

Večfunkcionalno

Z armaturo "Ixmo Solo" podjetja Keuco se količina vode upravlja spredaj, temperatura se nastavlja zadaj, priključek za cev pa je integriran.