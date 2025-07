Posnetek 95-letne kmetice s Krasa čez noč preplavil splet

Posnetek 95-letne nasmejane kraške kmetice Francke Mljač je samo v treh dneh na Instagramu dosegel že 1,5 milijona ogledov. Kot na posnetku pove fotograf Josh Ball, ki je v Sloveniji posnel že več portretov naključnih ljudi, je ob cesti zagledal ženico in jo vprašal, če lahko posname njen portret.

"95-letna ženska, ki še vedno obdeluje zemljo na podeželju Slovenije. Menda je najstarejša aktivna kmetica v vsej Evropi in imel sem privilegij, da sem jo fotografiral," je ob videu zapisal avstralski fotograf.

Kmetica Francka: Zemlja je naš kruh

Pri prevajanju iz angleščine v slovenščino je Francki na pomoč priskočila njena vnukinja Matejči. "Lepo je videti, da je narava zadovoljna. Narava je za ljudi, da spoštujejo zemljo in delajo pošteno. Zemlja je naš kruh. Če zemlja ne bo rodila, tudi mi ne bomo živeli," v videoposnetku pove 95-letnica, ki deluje še kako živo. Fotografije, ki jih je posnel fotograf Ball, tako govorijo več kot tisoč besed. Kmetica Francka ima celo aktiven svoj profil na Instagramu, nona, kot ji pravijo njeni domači, pa vozi tudi traktor znamke ferrari.

Kmetica Francka Mljač ima tudi svoj profil na Instagramu, s katerim upravlja njena vnukinja:

Komentatorji navdušeni

"Ujeti 95-letnico, ki še vedno dela na svojem vrtu in vozi ferrari, je več kot navdihujoče. Kakšen močan poklon moči, odpornosti in veselju v staranju.", "Resnično so mi pritekle solze. Kako je to prelepa ženska." in "Močne slovenke, poklon tem generacijam." so samo trije izmed številnih komentarjev uporabnikov, ki jih je posnetek ženice s Krasa močno ganil.

Fotograf Ball je v zadnjih dveh tednih v svoj objektiv v Sloveniji posnel še več potretov naključnih oseb, ki jih je prosil, če jih lahko ujame na film in posname čudovite fotografije. Med drugim je na slovenskem podeželju srečal gozdarja Jožeta, kmetovalca Branka, rolarki Majo in Nino, mlado doktorico Ano, oblečeno v kimono v središču Ljubljane, ter druge mimoidoče, ki jih je srečal ob raziskovanju Slovenije.

Oglejte si še: