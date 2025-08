Kmetom je prekipelo: "potujoče ljudi" so pregnali z gnojnico #video

French farmers use tractors to spray hoarders of manure on travellers to get them of their land 💩 pic.twitter.com/OwJOkK8tcz — Queen Natalie (@TheNorfolkLion) August 4, 2025

V začetku julija je splet preplavil videoposnetek jeznih kmetov iz Francije, ki z gnojnico odganjajo ljudi, ki so taborili na njihovi zemlji, poroča Daily Mail. Spletni komentatorji so do zdaj lahko samo ugibali, kaj je v ozadju zgodbe. Podrobnosti dogajanja pa je za Daily Mail razkril avtor videposnetka, fotograf Loïc Madre. Pojasnil je, da so "potujoči ljudje" brez dovoljenja lastnikov zasedli travnik. Po njegovih besedah so kmetje čez nekaj tednov načrtovali košnjo, travo na tem zemljišču pa so nameravali uporabiti za krmo živali.

"Z nepridipravi se je bilo težko pogajati. Niso želeli poslušati. Kmetje pa niso dobili nobene podpore oblasti ali policije," je povedal Madre in nadaljeval: "Zato je ukrepal sam. Kot lahko vidite na posnetku."

Kmetje so zato zemljišče poškropili z mešanico živalskih iztrebkov in vode, ki jo v Franciji pogosto uporabljajo za odganjanje nezaželenih obiskovalcev. Trend "potujočih ljudi", ki nezakonito zasedejo nepremičnine in na njih ali v njih nezakonito živijo, je v zadnjih mesecih eksplodiral po Evropi. O primerih vsak mesec poročajo največ iz Španije, Velike Britanije in Francije.