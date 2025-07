Danska za dogovor članic EU o uredbi o vračanju migrantov do konca leta

Dansko predsedstvo Sveta EU si bo prizadevalo, da bi članice Unije do konca leta dosegle dogovor o predlogu uredbe o vračanju migrantov, ki nimajo pravice do bivanja v Uniji, v države izvora, je danes v Koebenhavnu povedal danski minister za priseljevanje Kaare Dybvad. Evropski komisar za migracije Magnus Brunner mu je zagotovil podporo pri tem.

Kot je po neformalnem zasedanju notranjih ministrov držav članic na Danskem povedal danski minister za priseljevanje Kaare Dybvad, si bodo prizadevali, da bi do konca leta v Svetu EU dosegli t. i. splošni pristop o marca predstavljenem predlogu nove evropske uredbe, s katerim želi Bruselj pospešiti vračanje migrantov, ki nimajo pravice do bivanja v EU, v države izvora.

Predlog predvideva enotna pravila in postopke v vseh državah članicah, prinaša pa tudi možnost vzpostavitve centrov za vračanje migrantov v tretjih državah.

Komisar za migracije Magnus Brunner je izrazil podporo danskemu predsedstvu pri iskanju dogovora držav članic o izhodišču za pogajanja o predlogu uredbe z Evropskim parlamentom.

Po njegovih besedah so ministri danes predstavili nekaj zelo dobrih možnih rešitev na področju upravljanja migracij, kot so omenjeni centri v tretjih državah.

"Vloga Komisije je, da podpremo te ideje, pri čemer pa je pomembno, da predlagane rešitve spoštujejo pravo EU. Poleg tega morajo delovati za vse države članice," je pojasnil Brunner.

Odvračalni učinek

Zasedanja se je udeležil tudi notranji minister Boštjan Poklukar, ki se je strinjal, da je prenova pravnega okvira pomemben korak pri vzpostavitvi skupnega sistema vračanja migrantov.

Kot so navedli na notranjem ministrstvu, mora pravni okvir določiti jasne obveznosti za tujce, da sodelujejo z nacionalnimi organi v vseh fazah postopka vračanja, in posledice v primeru nesodelovanja. "S tem bi se zagotovil odvračalni učinek in podalo enotno sporočilo, da nezakonito zadrževanje na ozemlju EU ne bo tolerirano," je povedal minister.

Slovenija podpira tudi razprave o novih inovativnih načinih upravljanja migracij, ki dopolnjujejo migracijski pakt in druge obstoječe mehanizme. Vendar pa morajo te nove rešitve spoštovati evropsko pravo in mednarodne obveznosti držav članic na področju temeljnih pravic, so navedli na MNZ.

Evropski komisar je po zasedanju poudaril še, da mora EU zagotoviti tudi dovolj finančnih sredstev za upravljanje migracij in varovanje meja. V pretekli teden predstavljenem predlogu dolgoročnega proračuna Unije za obdobje 2028–2034 je tako za upravljanje migracij predvidenih 12 milijard evrov, za varovanje meja pa 15,4 milijarde evrov. V to po Brunnerjevih besedah ni vštetih 12 milijard evrov za agencijo Frontex.