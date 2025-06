Nova politika nemške vlade, ki vključuje možnost zavračanja prosilcev za azil na meji, je nezakonita, je danes razsodilo upravno sodišče v Berlinu. Odločitev sledi tožbi treh državljanov Somalije, ki so jim nemški organi 9. maja na meji s Poljsko preprečili vstop v državo, čeprav so izrazili željo po azilu, poročajo tuje tiskovne agencije.

Kot je v izjavi pojasnilo sodišče, se prosilcem za azil med mejno kontrolo ne sme zavrniti vstop v državo oz. se jih ne sme vrniti v državo, iz katere so vstopili v Nemčijo, dokler se v skladu z dublinsko uredbo ne ugotovi, katere država je pristojna za odločanje o njihovi prošnji.

Postopek ugotavljanja se "lahko izvede na meji ali v njeni bližini". Obenem je sodišče odločilo tudi, da "vlagatelji ne morejo zahtevati vstopa" v Nemčijo.

Udarec za Friedricha Merza

Razsodba pomeni udarec za vlado kanclerja Friedricha Merza, ki je obljubila strožje ukrepanje proti nezakonitim priseljencem. Kmalu po nastopu položaja je okrepila nadzor na mejah, kar je sprožilo pomisleke in tudi kritike v nekaterih nemških sosedah.

Boj proti nezakonitim migracijam je bila sicer ena od osrednjih tem volilne kampanje pred parlamentarnimi volitvami konec februarja, na katerih so največ glasov prejeli Merzevi krščanski demokrati (CDU), ki so nato skupaj z bavarsko Krščansko-socialno unijo (CSU) in socialdemokrati (SPD) oblikovali vladno koalicijo.