Avtor:
STA

Nedelja,
10. 8. 2025,
12.52

Florian Wirtz je nemški nogometaš leta

STA

Florian Wirtz | Florian Wirtz je dobil prestižno priznanje. | Foto Reuters

Florian Wirtz je dobil prestižno priznanje.

Foto: Reuters

Florian Wirtz je bil kmalu po tem, ko je postal najdražji nemški igralec po prestopu iz Bayerja Leverkusna v Liverpool za skupno odškodnino 150 milijonov evrov, izbran za najboljšega nemškega nogometaša leta.

V anketi nemške nogometne revije "Kicker" je s 191 glasovi zmagal pred zvezdnikom Bayerna Michaelom Olisejem, 81, in Nickom Woltemadejem iz Stuttgarta, ki je zbral 71 glasov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Glasovalo je 633 članov Nemškega združenja športnih novinarjev. Julian Schuster je bil imenovan za trenerja leta. V Freiburgu je nasledil trenersko ikono Christiana Streicha in se s klubom iz Breisgaua v svoji prvi sezoni uvrstil v evropsko ligo.

V glasovanju za nogometašico leta sta bili skupaj na vrhu nemška kapetanka Giulia Gwinn in vratarka reprezentance Ann-Katrin Berger. Prvič v zgodovini izbora sta se na vrhu znašli dve igralki z enakim številom glasov, 145.

Wirtz je v prejšnji sezoni v Bayerju iz Leverkusna postal najbolje ocenjeni igralec v posamezni sezoni. Dvaindvajsetletnik je postal tudi sestavni del reprezentance. Nemški rekordni prvaki iz Münchna so mesece poskušali podpisati pogodbo s tehnično dobro podkovanim napadalcem, a se je na koncu odločil za selitev v premier league.

"V nogometu je tovrstna počastitev posameznih igralcev vedno in predvsem kolektivno priznanje," je dejal Wirtz in dodal: "Zavedam se, da me čaka še veliko dela, da izpolnim vsa pričakovanja, ki jih prinaša naziv nogometaš leta v Nemčiji."

