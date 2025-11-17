Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Ponedeljek,
17. 11. 2025,
14.10

Osveženo pred

1 ura, 21 minut

kaznivo dejanje ženska odkritje voznik avtocesta avtocesta Nemčija

Ponedeljek, 17. 11. 2025, 14.10

1 ura, 21 minut

Šokantno odkritje na avtocesti: voznik našel odrezane ženske roke

Avtor:
Na. R.

nemška avtocesta | Preiskovalci intenzivno ugotavljajo identiteto žrtve in preiskujejo vse okoliščine dogodka. | Foto Reuters

Preiskovalci intenzivno ugotavljajo identiteto žrtve in preiskujejo vse okoliščine dogodka.

Foto: Reuters

Voznik, ki se je ponoči vozil po nemški avtocesti A45, je okoli 3. ure zjutraj naletel na grozljivo odkritje in o tem takoj obvestil policijo. Deli človeškega telesa, ki jih je odkril, bi po prvih informacijah lahko bili povezani z morebitnim kaznivim dejanjem.

Ko je voznik na odseku med Olpejem in Siegnom opazil, kot je dejal, "ostanke ženske", je takoj poklical policijo in patruljne ekipe so bile hitro na kraju odkritja, kjer so na odseku avtoceste med križiščem Olpe-Süd in izvozom Freudenberg v Severnem Porenju - Vestfaliji nemudoma uvedli prepoved prometa.

Na teren so prispeli preiskovalci oddelka za umore, ki so preiskali tudi velik del avtoceste. Na državnem tožilstvu natančnega števila odkritih delov telesa niso razkrili, vendar pa po navedbah nemškega Bilda obstaja sum, da je voznik odkril odrezane ženske roke.

Prve informacije kažejo, da ne gre za prometno nesrečo, temveč za morebitno kaznivo dejanje.

