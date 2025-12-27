Nemški železniški regulator je železniškemu operaterju Deutsche Bahn naložil večmilijonsko kazen zaradi slabega načrtovanja gradbenih del. Kot so po poročanju nemške tiskovne agencije DPA navedli v regulatorju, je modernizacija železniškega omrežja sicer velik izziv, a ne bi smela povzročati motenj v prometu.

Potem ko opozorila niso zalegla, je regulator prešel k denarnim kaznim. Infrastrukturno enoto Deutsche Bahna InfraGo je tako doletela kazen v višini 2,8 milijona evrov, ker ni zagotovila ustreznega vnaprejšnjega obveščanja o gradbenih delih.

Deutsche Bahn je denimo poleti prevoznike pravočasno obvestil le o 62 odstotkih vseh del, konec jeseni je ta delež padel celo na 55 odstotkov, je za časnik Rheinische Post povedal predsednik zvezne agencije za omrežja Klaus Müller. "To se ne sme nadaljevati," je denarno kazen pojasnil Müller. Deutsche Bahn bo moral nadomestiti škodo zaradi poznega obveščanja vsem prevoznikom, ki so uporabljali njegovo omrežje.