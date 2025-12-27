Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Sobota,
27. 12. 2025,
11.39

Osveženo pred

1 ura, 2 minuti

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06

Natisni članek

Natisni članek
kazen Deutsche Bahn Nemčija

Sobota, 27. 12. 2025, 11.39

1 ura, 2 minuti

Deutsche Bahn doletela večmilijonska kazen

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06
Deutsche Bahn, Nemčija | Infrastrukturno enoto Deutsche Bahna InfraGo je doletela kazen v višini 2,8 milijona evrov, ker ni zagotovila ustreznega vnaprejšnjega obveščanja o gradbenih delih. | Foto Reuters

Infrastrukturno enoto Deutsche Bahna InfraGo je doletela kazen v višini 2,8 milijona evrov, ker ni zagotovila ustreznega vnaprejšnjega obveščanja o gradbenih delih.

Foto: Reuters

Nemški železniški regulator je železniškemu operaterju Deutsche Bahn naložil večmilijonsko kazen zaradi slabega načrtovanja gradbenih del. Kot so po poročanju nemške tiskovne agencije DPA navedli v regulatorju, je modernizacija železniškega omrežja sicer velik izziv, a ne bi smela povzročati motenj v prometu.

Potem ko opozorila niso zalegla, je regulator prešel k denarnim kaznim. Infrastrukturno enoto Deutsche Bahna InfraGo je tako doletela kazen v višini 2,8 milijona evrov, ker ni zagotovila ustreznega vnaprejšnjega obveščanja o gradbenih delih.

Deutsche Bahn je denimo poleti prevoznike pravočasno obvestil le o 62 odstotkih vseh del, konec jeseni je ta delež padel celo na 55 odstotkov, je za časnik Rheinische Post povedal predsednik zvezne agencije za omrežja Klaus Müller. "To se ne sme nadaljevati," je denarno kazen pojasnil Müller. Deutsche Bahn bo moral nadomestiti škodo zaradi poznega obveščanja vsem prevoznikom, ki so uporabljali njegovo omrežje.

Božič je prepovedan
Novice Pet držav, kjer je božič prepovedan: če praznuješ, te doleti zaporna kazen ali visoka globa
Avstrija, avtocesta
Novice Pravna bitka pri sosedih: bodo razveljavljene tudi kazni slovenskih voznikov?
pretep, Španija, Nemčija, turisti, policija
Novice Nemška turista v Španiji pretepli do smrti
kazen Deutsche Bahn Nemčija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.