Italijani na robu živčnega zloma: to so jim storili Nemci

Zaradi medijskega poročanja, da so iz koalicijskega sporazuma nove nemške vlade odstranili omembo Italije kot ključne nemške partnerice, so v Rimu ogorčeni, kljub temu da je tiskovni predstavnik nemške vlade poročanje medijev zanikal. Zapleti med državama se dogajajo tik pred današnjim obiskom nemškega kanclerja Friedricha Merza v Italiji.

Nemški medij Welt je poročal, da je zgodnji osnutek koalicijskega sporazuma med CDU/CSU in SPD še vedno navajal Italijo kot pomembno partnerico in članico razširjene evropske osi z Nemčijo, Francijo in Poljsko.

SPD naj ne bi hotel omembe Italije

Vendar pa končni sporazum v tem kontekstu Rima ne omenja več. Po poročanju časopisa je bila izrecna omemba Italije izpuščena na vztrajanje SPD.

"To je protievropska odločitev nemških socialnih demokratov," je dejal zunanji minister Antonio Tajani iz konservativne stranke Najprej Italije, manjšega partnerja v Melonijevi tristrankarski desni koaliciji. "Če poskušajo razdeliti Evropo, ki bi morala biti v tem trenutku dejansko združena, potem delajo zelo resno napako," je dodal.

Italija kot del Weimar plus

Tiskovni predstavnik nemškega zunanjega ministrstva je zanikal poročila Welta in zatrdil, da je Italija bila in še vedno je redno sprejeta kot članica na srečanjih v t. i. formatu Weimar plus, piše nemški medij Focus. Skupina je podaljšek t. i. Weimarskega trikotnika, diplomatskega foruma s predstavniki Nemčije, Francije in Poljske.

SPD, ki jo je v pogajanjih pri sklepanju nove koalicije vodil Lars Klingbeil (desno), ki je v novi nemški vladi podkancler in finančni minister, je menda zahtevala izbris Italije kot ključne nemške partnerice. Foto: Reuters

Poslanka iz Evropskega parlamenta iz vrst SPD Katarina Barley je za Welt povedala, da izrecna omemba Weimarskega trikotnika izhaja iz posebne zgodovinske odgovornosti Nemčije do sosednjih držav. Odnos z Italijo zato po njenih besedah ni primerljiv z odnosom do Francije in Poljske.

Italija želi večji vpliv v Evropi

Italija se že leta bori za večji vpliv v Evropi. Pod Mariom Draghijem, ki je bil na čelu italijanske vlade pred Melonijevo, se je zdelo, da država dohiteva položaj najmočnejših evropskih držav. Eden od znakov tega je bil Draghijev obisk Ukrajine junija 2022 skupaj s takratnim nemškim kanclerjem Olafom Scholzom (SPD) in francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom.

Vendar pa je presenetljivo, da Italija ni del evropske pogajalske skupine za Ukrajino, čeprav ima Melonijeva med velikimi evropskimi državami najboljši odnos z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, še piše Focus.