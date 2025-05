"To počne samo zato, da je enako visok kot jaz," se je ob neobičajnem sprejemu pošalila Georgia Meloni. Italijanska premierka je drobne rasti, medtem ko meri albanski premier več kot dva metra.

Foto: Reuters

Rama je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sicer znan po dramatičnih nastopih.

Foto: Reuters

Odnosi med Meloni in Ramo so že več let zelo dobri in prijateljski. Albanski premier italijansko kolegico po poročanju francoske tiskovne agencije AFP večkrat imenuje "moja sestra".