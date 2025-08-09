Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Sobota,
9. 8. 2025,
15.49

Osveženo pred

1 ura, 8 minut

voznik dizel bencin gorivo

Sobota, 9. 8. 2025, 15.49

1 ura, 8 minut

Preverite, kakšne bodo nove cene goriv

Avtor:
R. K.

bencinska črpalka | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

V torek se bodo spremenile cene pogonskih goriv, ki bodo veljale naslednjih 14 dni. Po napovedih portala Moje Finance lahko pričakujemo rahlo znižanje cen goriva.

Ob predpostavki, da vlada ne bo spremenila trošarin, Moje Finance napovedujejo, da bi se lahko liter 95-oktanskega bencina pocenil za približno pol centa, torej bi stal 1,435 evra za liter. 

Po njihovi oceni bi bila lahko pocenitev nekoliko bolj opazna pri dizlu, in sicer bi se lahko pocenil za cent in pol. Za liter dizla bi tako odšteli okoli 1,475 evra. Kot pravijo, gre podobno pocenitev pričakovati pri kurilnem olju. Po novem bi bilo zanj treba odšteti 1,08 evra na liter.

Razlog za tokratno rahlo pocenitev goriv je v nekoliko nižjih cenah nafte na svetovnih trgih, pojasnjujejo Moje Finance. 

Od 17. junija velja nova uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov. Cene goriv, ki so bile do takrat ob avtocesti precej višje, so po novem na vseh črpalkah po državi enake.
