Cene reguliranih naftnih derivatov so se opolnoči znižale. Liter 95-oktanskega bencina je po novem z 1,438 evra cenejši za 2,1 centa, cena litra dizla pa bo z 1,460 evra nižja za 2,9 centa. Liter kurilnega olja je medtem z 1,057 evra cenejši za 3,1 centa.

Do vključno 3. novembra bo tako obisk bencinskih servisov po državi stal nekoliko manj. Po novem bo 50-litrski rezervoar 95-oktanskega bencina stal 71,90 evra, medtem ko je v zadnjih 14 dneh stal 72,95 evra. Za 50-litrski rezervoar dizla je treba po novem odšteti 73 evrov, kar je 1,45 evra manj kot v zadnjih dveh tednih.

Tisti, ki si obnavljajo zaloge za ogrevanje domov, pa bodo za tisoč litrov kurilnega olja brez stroškov prevoza po novem morali odšteti 1.057 evrov, medtem ko je v zadnjih 14 dneh tisoč litrov stalo 1.088 evrov.

Vlada v trošarine ni posegala, enake ostajajo tudi zgornje meje marž za trgovce z naftnimi derivati.

Cene teh naftnih derivatov se izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Od sredine letošnjega junija so cene regulirane tako na bencinskih servisih zunaj avtocestnega omrežja kot tudi na avtocestah.