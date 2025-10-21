Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Torek,
21. 10. 2025,
6.17

Osveženo pred

31 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
bencinski servis kurilno olje cene gorivo dizel bencin

Torek, 21. 10. 2025, 6.17

31 minut

Obisk bencinskega servisa od danes stane nekoliko manj

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Bencin, dizel, bencinska črpalka | Spremembe pri regulaciji za zdaj niso predvidene. | Foto Shutterstock

Spremembe pri regulaciji za zdaj niso predvidene.

Foto: Shutterstock

Cene reguliranih naftnih derivatov so se opolnoči znižale. Liter 95-oktanskega bencina je po novem z 1,438 evra cenejši za 2,1 centa, cena litra dizla pa bo z 1,460 evra nižja za 2,9 centa. Liter kurilnega olja je medtem z 1,057 evra cenejši za 3,1 centa.

Do vključno 3. novembra bo tako obisk bencinskih servisov po državi stal nekoliko manj. Po novem bo 50-litrski rezervoar 95-oktanskega bencina stal 71,90 evra, medtem ko je v zadnjih 14 dneh stal 72,95 evra. Za 50-litrski rezervoar dizla je treba po novem odšteti 73 evrov, kar je 1,45 evra manj kot v zadnjih dveh tednih.

Tisti, ki si obnavljajo zaloge za ogrevanje domov, pa bodo za tisoč litrov kurilnega olja brez stroškov prevoza po novem morali odšteti 1.057 evrov, medtem ko je v zadnjih 14 dneh tisoč litrov stalo 1.088 evrov.

Vlada v trošarine ni posegala, enake ostajajo tudi zgornje meje marž za trgovce z naftnimi derivati.

Cene teh naftnih derivatov se izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Od sredine letošnjega junija so cene regulirane tako na bencinskih servisih zunaj avtocestnega omrežja kot tudi na avtocestah.

V veljavo je stopil pogoj PCT pri točenju goriva. Petrol. Bencin. Bencinski servis Covid
Novice Takšne bodo nove cene goriv
bencinski servis kurilno olje cene gorivo dizel bencin
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.