Avtor:
P. P.

Petek,
17. 10. 2025,
16.18

Osveženo pred

4 minute

Petek, 17. 10. 2025, 16.18

Takšne bodo nove cene goriv, če vlada ne bo spreminjala trošarin

P. P.

V veljavo je stopil pogoj PCT pri točenju goriva. Petrol. Bencin. Bencinski servis Covid | Regulacija cen goriv že nekaj časa velja za standardna goriva na vseh bencinskih servisih, tudi ob avtocestah.  | Foto Bojan Puhek

Regulacija cen goriv že nekaj časa velja za standardna goriva na vseh bencinskih servisih, tudi ob avtocestah. 

Foto: Bojan Puhek

Novinarji spletnega portala Finance so izračunali, da lahko v torek pričakujemo zmeren upad reguliranih cen goriv. Liter bencina bo po njihovi oceni cenejši za približno dva centa in bo stal okoli 1,44 evra. Dizel bi se lahko pocenil za malo več kot tri cente in bo zanj treba plačati približno 1,46 evra za liter. Kurilno olje se bo po napovedih Financ pocenilo za približno 3,5 centa na 1,055 evra za liter.

Pričakovana pocenitev goriv, ki se bo zgodila, če vlada ne bo spreminjala trošarin, je povezana s ceno nafte brent, ki je izgubila približno pet odstotkov vrednosti in zdrsnila proti 60 dolarjem za 159-litrski sod. Analitiki kot glavni razlog po pisanju Financ poudarjajo vztrajno presežno ponudbo nafte nad povpraševanjem že od začetka leta.

Regulacija cen goriv že nekaj časa velja za standardna goriva na vseh bencinskih servisih, tudi ob avtocestah. 

