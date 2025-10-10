Madžarska energetska skupina Mol bo po dokončni uvedbi sankcij ZDA proti Naftni industriji Srbije (NIS) povečala dobave nafte v Srbijo, je sporočil madžarski zunanji minister Peter Szijjarto. Ob tem je opozoril, da ta okrepljena dobava ne bo mogla v celoti nadomestiti pomanjkanja dobav nafte iz Hrvaške, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

"Ker ima Mol pomembno vlogo pri oskrbi Srbije s surovo nafto in gorivom, se lahko naši srbski prijatelji zanesejo na povečane dobave Mola," je Peter Szijjarto danes zapisal v objavi na družbenem omrežju Facebooku.

ZDA so tik pred odhodom nekdanjega predsednika Joeja Bidna s položaja na začetku januarja uvedle obsežne sankcije proti ruskemu energetskemu sektorju. Sankcije so posledično v četrtek začele veljati tudi za NIS. Kot rok za spremembe lastništva je bil sicer sprva določen 25. februar, a so bili nato ukrepi zoper srbsko energetsko podjetje večkrat prestavljeni.

Uvedba sankcij v praksi pomeni, da hrvaški Jadranski naftovod (Janaf) ukine dobave nafte NIS. Pričakuje se, da bo to za Srbijo velik izziv, saj je država v veliki meri odvisna od dobave nafte prek Hrvaške.

Szijjarto je danes ocenil, da Molova okrepljena dobava nafte v Srbijo ne bo mogla v celoti nadomestiti pomanjkanja dobav iz Hrvaške, poroča Tanjug.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je v četrtek v televizijskem nagovoru dejal, da ima Srbija zalog za rafiniranje dovolj do 1. novembra. Z gorivom ne bo težav do novega leta, je dodal.