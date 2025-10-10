Petek, 10. 10. 2025, 10.01
16 minut
Madžarski Mol bo po uvedbi sankcij zoper NIS okrepil dobavo nafte Srbiji
Madžarska energetska skupina Mol bo po dokončni uvedbi sankcij ZDA proti Naftni industriji Srbije (NIS) povečala dobave nafte v Srbijo, je sporočil madžarski zunanji minister Peter Szijjarto. Ob tem je opozoril, da ta okrepljena dobava ne bo mogla v celoti nadomestiti pomanjkanja dobav nafte iz Hrvaške, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.
"Ker ima Mol pomembno vlogo pri oskrbi Srbije s surovo nafto in gorivom, se lahko naši srbski prijatelji zanesejo na povečane dobave Mola," je Peter Szijjarto danes zapisal v objavi na družbenem omrežju Facebooku.
ZDA so tik pred odhodom nekdanjega predsednika Joeja Bidna s položaja na začetku januarja uvedle obsežne sankcije proti ruskemu energetskemu sektorju. Sankcije so posledično v četrtek začele veljati tudi za NIS. Kot rok za spremembe lastništva je bil sicer sprva določen 25. februar, a so bili nato ukrepi zoper srbsko energetsko podjetje večkrat prestavljeni.
Uvedba sankcij v praksi pomeni, da hrvaški Jadranski naftovod (Janaf) ukine dobave nafte NIS. Pričakuje se, da bo to za Srbijo velik izziv, saj je država v veliki meri odvisna od dobave nafte prek Hrvaške.
Szijjarto je danes ocenil, da Molova okrepljena dobava nafte v Srbijo ne bo mogla v celoti nadomestiti pomanjkanja dobav iz Hrvaške, poroča Tanjug.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je v četrtek v televizijskem nagovoru dejal, da ima Srbija zalog za rafiniranje dovolj do 1. novembra. Z gorivom ne bo težav do novega leta, je dodal.