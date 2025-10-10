Madžarska je leta poskušala pritiskati na svoje državljane, ki delajo v institucijah EU v Bruslju, da bi vohunili za Budimpešto in vplivali na odločanje Unije, je pokazala v četrtek objavljena mednarodna medijska preiskava. Evropska komisija je v odzivu sporočila, da obtožbe jemljejo zelo resno in da bodo zadevo preiskali.

Po poročanju madžarskega preiskovalnega spletnega portala Direkt36, ki se sklicuje na neimenovane madžarske uradnike pri EU in druge vire, seznanjene z operacijo, je madžarska zunanja obveščevalna služba med letoma 2012 in 2018 upravljala bruseljsko vohunsko mrežo.

Madžarskim državljanom naj bi naročili, naj agentom posredujejo občutljive dokumente

Madžarskim državljanom, ki delajo za institucije EU, naj bi naročili, naj agentom posredujejo občutljive interne dokumente. Prav tako naj bi od njih zahtevali, da prepišejo ali odstranijo določene dele osnutkov, da bi "zagotovili, da besedila odražajo svetovni nazor Orbanove vlade".

Neimenovani madžarski uradnik EU je za Direkt36 povedal, da je bila operacija zasnovana "v korist klike" premierja Viktorja Orbana z namenom vohunjenja za institucijami EU. Foto: Reuters Neimenovani madžarski uradnik EU je za Direkt36 povedal, da je bila operacija zasnovana "v korist klike" premierja Viktorja Orbana z namenom vohunjenja za institucijami EU.

Madžarski vohuni delovali pod diplomatsko krinko

Madžarski vohuni, ki so poskušali rekrutirati uradnike EU, so delovali pod diplomatsko krinko na madžarskem stalnem predstavništvu v Bruslju, še navaja portal, ki je pri preiskavi sodeloval z belgijskim časnikom Tijd, nemško revijo Spiegel in avstrijskim dnevnikom Standard.

Med letoma 2015 in 2019 je madžarsko predstavništvo po poročanju portala vodil Oliver Varhelyi, ki je kasneje postal član Evropske komisije in je trenutno kot komisar, pristojen za zdravstvo in dobrobit živali.

Ustanovili bodo interno skupino

V Bruslju so v odzivu na poročila dejali, da obtožbe jemljejo zelo resno in da bodo ustanovili interno skupino, ki jih bo preiskala.

Na stalnem predstavništvu Madžarske pri EU medijskih navedb niso želeli komentirati, je poročala agencija Reuters, ki je obenem povzela izjavo madžarskega zunanjega ministra Petra Szijjarta za madžarski spletni portal Index. Szijjarto je dejal, da ni vedel za zadevo, o kateri je poročal Direkt36, po njegovem mnenju pa obtožbe nimajo nobene podlage.