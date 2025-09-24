Evropska komisija želi zvišati carine na uvoz nafte iz Rusije v EU, so danes spričo pozivov predsednika ZDA Donalda Trumpa, da je treba prenehati kupovati rusko nafto, povedali v Bruslju. EU je sicer že kmalu po začetku ruske agresije na Ukrajino prepovedala uvoz večine ruske nafte v EU, izjema velja le za Madžarsko in Slovaško.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je o carinah na uvoz preostale ruske nafte spregovorila pred torkovim srečanjem z ameriškim predsednikom Trumpom v New Yorku, na katerem sta se strinjala, da je treba hitro zmanjšati ruske prihodke od fosilnih goriv.

Tiskovni predstavnik komisije Olof Gill je danes v Bruslju pojasnil, da želijo zvišati carine na uvoz nafte iz Rusije. Temu namenjen predlog, ki ga bodo morale nato potrditi države članice, bodo predstavili "ob primernem času", je dodal. O podrobnostih ni želel govoriti.

EU je sicer decembra 2022 v okviru sankcij proti Rusiji zaradi njene agresije na Ukrajino prepovedala uvoz ruske nafte po morju, medtem ko za surovo nafto, dobavljeno po naftovodih, velja izjema. Tako lahko Madžarska in Slovaška, ki sta zaradi svoje zemljepisne lege odvisni od ruske nafte, to še naprej kupujeta od Rusije.

Čeprav je bila izjema namenjena temu, da bi imeli Budimpešta in Bratislava čas poiskati druge dobavitelje, sta po poročanju spletnega portala Politico še povečali uvoz ruske nafte.

Madžarska medtem kljub pozivom ameriškega predsednika, ki velja za tesnega zaveznika madžarskega premierja Viktorja Orbana, vztraja pri kupovanju ruske nafte.

V Bruslju so sicer danes pozdravili Trumpove izjave ob robu zasedanja GS ZN, da bi lahko Ukrajina ob evropski podpori dobila nazaj vse ozemlje, ki ga je izgubila od začetka vojne.