Ukrajinci napadli enega največjih ruskih petrokemičnih obratov #video

Ukrajina je z brezpilotnimi letalniki ponovno napadla petrokemično tovarno Gazprom Neftekhim Salavat v ruski republiki Baškortostan, navaja Kyiv Independent. Po napadu je v obratu izbruhnil požar.

Napad so potrdile tudi lokalne oblasti. Vodja republike Baškortostan je na Telegramu zapisal, da so reševalne službe na kraju dogodka in gasijo požar. Dodal je, da obseg nastale škode še ocenjujejo. Morebitnih žrtev ni omenjal.

Gazprom Neftekhim Salavat, ki je približno 1.300 kilometrov oddaljen od frontne črte v Ukrajini, je eden največjih petrokemičnih obratov v Rusiji. Proizvaja 150 različnih vrst izdelkov, vključno z bencinom in dizelskim gorivom.

Ukrajina krepi napade na rusko naftno industrijo

Po napadu je na obratu izbruhnil požar. Na posnetkih, objavljenih na družbenem omrežju X, je videti, kako se iznad tovarne dviga črn oblak dima.

To je že drugi napad ukrajinskih letalnikov na ta objekt, prvič so ga izvedli 18. septembra. Ukrajinske sile so okrepile napade na rusko naftno industrijo, zaradi česar so bili primorani zapreti marsikateri obrat, to pa se kaže tudi v pomanjkanju goriva.

Kijev ima ruske rafinerije nafte in petrokemične obrate za vojaške tarče, ker Rusiji pomagajo financirati njihov vojaški stroj.