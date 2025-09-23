Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Trump: Članice Nata bi morale v primeru vdorov v zračni prostor sestreliti ruska letala

Volodimir Zelenski in Donald Trump | Foto Reuters

Foto: Reuters

Predsednik ZDA Donald Trump je danes po srečanju z ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim ob robu zasedanja Generalne skupščine ZN v New Yorku dejal, da bi morale članice zveze Nato sestreliti ruska letala, če bi ta vdrla v njihov zračni prostor. Nato je ravno danes ostro obsodil nedavni vdor ruskih bojnih letal v zračni prostor Estonije.

Donald Trump je ob tem sicer dejal, da bi bila ameriška podpora zaveznicam v Natu v tem primeru "odvisna od okoliščin", vendar pa ZDA po njegovih besedah močno podpirajo severnoatlantsko zavezništvo, poročajo tuji mediji in tiskovne agencije.

Trumpa so novinarji po srečanju z Volodimirjem Zelenskim vprašali še, ali od njunega zadnjega srečanja v avgustu vidi napredek pri prizadevanjih za končanje vojne v Ukrajini.

Odvrnil je, da napredek vidi predvsem v slabem stanju ruskega gospodarstva, ob tem pa je pohvalil ukrajinska prizadevanja v boju proti ruski agresiji.

Donald Trump
Novice Trump v ZN: Evropske države so "uničene in propadle"

Ameriški predsednik se je po navedbah britanskega BBC sicer ponovno izognil odgovorom na vprašanja o tem, ali verjame, da je ruski predsednik Vladimir Putin kljub nedavnim eskalacijam pripravljen skleniti mir. Dodal je, da bo več povedal čez približno en mesec.

Zelenski se je medtem Trumpu zahvalil za njegova osebna prizadevanja za končanje vojne in se pridružil Trumpovemu pozivu evropskim državam, naj prenehajo kupovati rusko nafto.

Trump je namreč v današnjem nagovoru v Generalni skupščini ZN kritiziral države, ki po njegovih besedah financirajo vojno v Ukrajini s kupovanjem ruskih energentov, pri čemer je omenil tako Kitajsko in Indijo kot nekatere članice Nata. Evropo je pozval, naj sledi ZDA in še zaostri sankcije proti Rusiji.

letala Ukrajina Rusija ZDA Donald Trump
