Avtorji:
R. K., STA

Sreda,
24. 9. 2025,
11.18

Osveženo pred

56 minut

Vojna v Ukrajini Vladimir Putin Dmitrij Peskov Donald Trump

Sreda, 24. 9. 2025, 11.18

56 minut

Kremelj: Nimamo druge možnosti, kot da nadaljujemo napade na Ukrajino

Dmitrij Peskov | Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je priznal, da ima Rusija nekaj težav z gospodarsko rastjo. | Foto Reuters

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je priznal, da ima Rusija nekaj težav z gospodarsko rastjo.

Foto: Reuters

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je danes sporočil, da Rusija nima druge možnosti, kot da nadaljuje ofenzivo v Ukrajini, ki jo je začela leta 2022. Ob tem je dejal, da Moskva zavrača trditev ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je Rusijo označil za papirnatega tigra, in dodal, da je gospodarstvo stabilno. Kljub temu je priznal, da ima Rusija nekaj težav z gospodarsko rastjo.

"Nadaljujemo posebno vojaško operacijo, da bi zagotovili svoje interese in dosegli cilje, ki si jih je zadal ruski predsednik Vladimir Putin," je Peskov dejal v današnjem pogovoru za radio RBC, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"To počnemo tako za sedanjost kot prihodnost naše države. Za številne prihodnje generacije, zato nimamo alternative," je dodal.

Ob tem je v pogovoru za RBC dejal, da Rusija zavrača trditve Trumpa. Ta je v torek Rusijo označil za papirnatega tigra, ki že tri leta in pol brezciljno vodi vojno, ki bi jo prava vojaška sila lahko dobila v manj kot tednu dni. Trump je ob robu zasedanja Generalne skupščine ZN v New Yorku opozoril tudi na težave ruskega gospodarstva.

Peskov priznal, da ima Rusija težave z gospodarsko rastjo 

Po današnjih navedbah Peskova pa je rusko gospodarstvo stabilno, čeprav je priznal, da ima Rusija nekaj težav z gospodarsko rastjo. "Rusija ohranja makroekonomsko stabilnost. Se pa spoprijema z napetostmi in težavami v različnih sektorjih gospodarstva," je dodal.

Pogovori s Trumpom niso prinesli praktično nič

Tiskovni predstavnik Kremlja se je dotaknil tudi prizadevanj Trumpa v zadnjih mesecih, da bi ponovno obnovil odnose med Rusijo in ZDA, ter dejal, da pogovori o zbliževanju med svetovnima velesilama niso prinesli praktično nič rezultatov, še navaja AFP.

"Ta pot je počasna, zelo počasna," je Peskov dejal glede Trumpovih poskusov za izboljšanje odnosov med državama in dodal, da je učinkovitost teh prizadevanj "skoraj nična".

Vojna v Ukrajini Vladimir Putin Dmitrij Peskov Donald Trump
