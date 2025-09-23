Nemške oborožene sile razvijajo načrte za zdravljenje do tisoč vojakov na dan v primeru večjega vojaškega spopada med Natom in Rusijo. Nato namreč vse pogosteje opozarja, da bi lahko Moskva napadla že leta 2029, poroča Reuters.

Čeprav Moskva zavrača vsakršne namige, da se pripravlja na vojno z zahodnim vojaškim zavezništvom, so nedavni vdori ruskih letal in brezpilotnikov na ozemlje Nata spodbudili strahove pred eskalacijo konflikta.

Nemški vojaški strateg Ralf Hoffmann je dejal, da bi bilo v primeru morebitnega spopada število ranjenih vojakov odvisno od intenzivnosti bitke in od tega, katere vojaške enote bi bile vpletene. "Realno gledano govorimo o številki približno tisoč ranjenih vojakov na dan," je povedal v intervjuju za Reuters.

Po obsežni ruski invaziji na Ukrajino leta 2022 so evropske vojske okrepile priprave na morebiten konflikt z Moskvo. Nemčija zato stalno prilagaja usposabljanja vojaške zdravstvene enote, pri čemer vključuje izkušnje iz vojne v Ukrajini.

Narava vojskovanja se je drastično spremenila

"Narava vojskovanja se je v Ukrajini drastično spremenila," je pojasnil Hoffmann in opozoril na premik od strelnih poškodb k eksplozijam in opeklinam, ki jih povzročajo brezpilotni letalniki.

"Ukrajinci pogosto ne morejo dovolj hitro evakuirati svojih ranjenih vojakov, ker jim povsod nad glavo brenčijo droni," je dejal Hoffmann in poudaril potrebo po dolgotrajni stabilizaciji ranjenih na fronti, kar lahko včasih traja več ur.

Nemški načrt medtem predvideva, da ranjenci prejmejo začetno zdravljenje na bojišču, preden jih prepeljejo v Nemčijo, kjer so deležni nadaljnje oskrbe v bolnišnici. Hoffmann je ocenil, da bi bilo za zdravljenje ranjenih vojakov potrebnih od 15 tisoč do 440 tisoč bolnišničnih postelj. Ob tem je napovedal, da se bo njihova vojaška zdravstvena enota, ki trenutno šteje 15 tisoč članov, razširila, da bi zadostila potrebam v primeru eskalacije konflikta.