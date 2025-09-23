Katastrofa Marinke: mesto, veliko kot Vrhnika, je izginilo z obličja zemlje

Marinka, mesto v Ukrajini, je imelo pred začetkom ruske invazije nekaj več kot devet tisoč prebivalcev, kar je približno toliko, kot jih ima Vrhnika v Sloveniji. Danes je število prebivalcev Marinke enako nič. V kraju, kjer je potekala ena najhujših bitk ukrajinske vojne, so porušene vse stavbe, mesto duhov pa od konca leta 2023 nadzoruje Rusija.

Marinka, mesto na vzhodu Ukrajine, je bilo prizorišče krajše enodnevne bitke med ukrajinskimi silami in proruskimi separatisti v Donecku že 3. junija 2015, od takrat pa je veljalo za eno od glavnih obrambnih utrdb ukrajinske vojske v območju.

Po ruskem napadu na Ukrajino 22. februarja 2022 je Marinka postala eden glavnih trnov v peti Rusije, ki si je prizadevala za čimprejšnje zavzetje celotnega Donbasa, velike regije na vzhodu Ukrajine.

Marinka je postala mesto duhov. Foto: Reuters

Prvi ruski napadi na Marinko, mesto, ki se je pred vojno v Ukrajini glede na število prebivalcev lahko primerjalo z Vrhniko, so se začeli le nekaj dni po napadu na Ukrajino. Sile samooklicane proruske Donecke ljudske republike so marca 2022 trdile, da so zavzele Marinko in še nekaj okoliških krajev, a se je izkazalo, da so mesto še vedno nadzorovali Ukrajinci.

Skoraj dve leti ruskih napadov

Marinka je ruske poskuse za zavzetje mesta preživela v aprilu, maju, juliju, avgustu, septembru in oktobru 2022. Mesto je bilo nenehno na udaru ruskega topništva. Guverner Donecke oblasti je decembra 2022 nato zatrdil, da v Marinki ni več nepoškodovana niti ena stavba.

Rusko zavzetje Marinke je bila ogromna strateška zmaga za režim v Kremlju, saj je bilo mesto velika ovira na poti do ruske okupacije celotne regije Donbas. Foto: Reuters

Rusiji močno utrjene Marinke sicer ni uspelo zavzeti še skoraj eno leto. Kot več ukrajinskih mest na vzhodu države, ki so se kljub katastrofalnemu uničenju izredno dolgo upirala ruski okupaciji, je tudi Marinka postala prava mesoreznica za ruske oborožene sile. Rusija je v prizadevanjih, da bi iz Marinke pregnala ukrajinsko vojsko, namreč izgubila ogromno vojakov in opreme.

Jeseni leta 2023 je Rusija vendarle zlomila Marinko. Prelomna točka skoraj dve leti trajajočega obleganja je bil po mnenju nekaterih vojaških analitikov zadnji teden v novembru 2023, ko je Rusija položaje braniteljev Marinke v sedmih dneh napadla kar 150-krat in nanje odvrgla več kot 300 eksplozivnih brezpilotnih letalnikov.

Marinka je eden redkih krajev na vzhodu Ukrajine, kjer po divjanju vojne vihre in srditih urbanih spopadih ne živi več nihče. Dejstvo, da je bila Marinka med skoraj dve leti trajajočo bitko porušena do tal in da tam dobesedno ne obstaja več niti ena nepoškodovana stavba, prav tako pa je uničena vsa infrastruktura, seveda ne pomaga. Foto: Reuters

Rusi so zavzeli ruševine

Na božični dan, 25. decembra 2023 je rusko ministrstvo za obrambo oznanilo, da so ruske sile povsem prevzele nadzor nad Marinko.

Takratni poveljnik generalštaba ukrajinske vojske Valerij Zalužnij je naslednji dan sporočil, da so se ukrajinski vojaki res umaknili na obrobje mesta oziroma zapustili Marinko. Dodal je, da so življenja ukrajinskih vojakov bolj pomembna od zadržanja nadzora nad mestom.

Marinka februarja 2024 Foto: Guliverimage

Rusi so sicer zavzeli zgolj ruševine. Mesto Marinka je bilo po dolgotrajnem obleganju namreč tako rekoč porušeno do tal. Tam že od novembra 2022 sicer ni živel noben civilist, saj je življenje v kraju zaradi nenehnega bombardiranja in uličnih spopadov postalo nemogoče.

Marinka je danes tako eno od redkih mest na vzhodu Ukrajine, kjer zaradi posledic vojne ne živi več nihče. Določena mesta, denimo Vuhledar ali Avdijka, so zaradi vojne vihre prav tako doživela dramatično uničenje, a tam tudi po koncu spopadov še vztraja nekaj sto ljudi.

Bahmut, denimo, je bil prizorišče ene najbolj krvavih bitk v vojni v Ukrajini, a je tam tudi v času najhujših spopadov še vedno vztrajalo nekaj sto civilistov. Mesta po navedbah ukrajinskih medijev sicer niso zapustili zato, ker niso imeli kam iti. Foto: Reuters

Popolna apokalipsa, vidna iz vesolja. Uničeno je vse.

Če aktualne satelitske fotografije mesta Marinka primerjamo s fotografijami drugih mest v Ukrajini, ki so bila zaradi strateške lege tarče nenehnih ruskih napadov, je opazna zelo očitna razlika.

V Marinki so v nasprotju s Soledarjem, denimo, še enim uničenim mestom, ki je bilo prizorišče srdite bitke med avgustom 2022 in januarjem 2023, ali Bahmutom, kjer je divjala ena najbolj krvavih bitk vojne v Ukrajini, tako rekoč do tal porušene čisto vse stavbe.

Marinka danes:

Najnovejša satelitska fotografija dela Marinke. Iz vesolja je celo mesto videti tako. Foto: Google Zemljevidi

Marina leta 2020 in Marinka leta 2024:

Primerjava istih ulic v Marinki v razmiku štirih let Foto: Google Maps / Maxar

V Marinki, kjer je skoraj dve leti potekala tako imenovana urbana vojna, ki se je selila iz ulice v ulico, popolnega uničenja niso povzročili le topništva in napadi z brezpilotnimi letali, temveč so tako ruski kot ukrajinski vojaki s podporo artilerije ali tankov stavbe uničevali tudi sami. Razlog za to je bil sovražniku odvzeti možnosti za iskanje zaklona in pribežališč v opuščenih hišah in drugih zgradbah.