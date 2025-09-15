Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Ponedeljek,
15. 9. 2025,
10.13

Osveženo pred

14 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,12

Natisni članek

Natisni članek
Rusija Starlink Vojna v Ukrajini Ukrajina

Ponedeljek, 15. 9. 2025, 10.13

14 minut

V Ukrajini že drugič zadišalo po najhujšem scenariju

Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,12
Vojna v Ukrajini | Ukrajinski vojaki na fronti bi brez satelitskega interneta Starlink tako rekoč tavali v temi. | Foto Reuters

Ukrajinski vojaki na fronti bi brez satelitskega interneta Starlink tako rekoč tavali v temi.

Foto: Reuters

Ukrajinski vojaki so danes zjutraj doživeli izredno neprijetno presenečenje, saj je vzdolž celotne fronte na vzhodu Ukrajine prenehal delovati satelitski internet Starlink, ki je za ukrajinsko vojsko kritičnega pomena. Izkazalo se je, da se je Starlink zrušil za ogromno uporabnikov po vsem svetu.

"Nov globalni izpad Starlinka," je v svojem kanalu v komunikacijski aplikaciji Telegram danes zjutraj zapisal Robert Brovdi, poveljnik ukrajinskih sil za brezpilotne letalnike.

Vladimir Putin
Novice Rusi so povedali svoje. Kaj bo storil Putin?

Ura in pol v komunikacijski temi

Po njegovih navedbah je Starlink vzdolž celotne fronte na vzhodu Ukrajine prenehal delovati ob 7.28 po lokalnem času. Sistemi so bili nato ponovno vzpostavljeni po približno uri in pol. 

Današnja zrušitev satelitskega interneta Starlink je druga po juliju letos. Takrat je izpad trajal dve uri in pol.

Starlink tako rekoč globalno pokritost z internetom zagotavlja z roji satelitov v nizki Zemljini orbiti, ki oddajajo internetni signal. | Foto: Unsplash Starlink tako rekoč globalno pokritost z internetom zagotavlja z roji satelitov v nizki Zemljini orbiti, ki oddajajo internetni signal. Foto: Unsplash

Pri Starlinku potrdili, da so imeli težave

Da je šlo nekaj narobe, so na uradni spletni strani potrdili tudi pri Starlinku.

Iskander, Rusija, Raketa, Domet
Novice Ruske rakete sredi Evrope za napad na Poljsko, Nemčijo? To je znano.

"Starlink se trenutno sooča z izpadom storitev. Naša ekipa preverja, kar se je zgodilo," so zapisali. Sporočilo je medtem že izginilo s Starlinkove spletne strani.

Današnje prijave nedelovanja Starlinka na portalu DownDetector | Foto: Posnetek zaslona Današnje prijave nedelovanja Starlinka na portalu DownDetector Foto: Posnetek zaslona

Na portalu DownDetector, kjer lahko uporabniki prijavijo zrušitve spletnih storitev, se je zaradi nedelovanja Starlinka danes zjutraj sicer pritožilo več kot 49 tisoč ljudi.

F-16
Novice Rusija po vdoru drona v Romunijo: Bila je namerna provokacija Ukrajine

Ukrajina bi brez Starlinka tavala v temi

V Ukrajini je po navedbah tamkajšnjih medijev trenutno aktivnih okrog 50 tisoč Starlinkovih terminalov.

Izguba Starlinka bi bila za ukrajinske vojake na fronti najverjetneje katastrofalna in velja za enega od najbolj črnih scenarijev, ki bi se lahko trenutno zgodil Ukrajini. Na fotografiji ukrajinski vojak s Starlinkovim terminalom na fronti na vzhodu Ukrajine. | Foto: Reuters Izguba Starlinka bi bila za ukrajinske vojake na fronti najverjetneje katastrofalna in velja za enega od najbolj črnih scenarijev, ki bi se lahko trenutno zgodil Ukrajini. Na fotografiji ukrajinski vojak s Starlinkovim terminalom na fronti na vzhodu Ukrajine. Foto: Reuters

Ker so Rusi v prvem stadiju vojne v Ukrajini uničili ogromen del tamkajšnje telekomunikacijske infrastrukture, obstoječo oziroma obnovljeno pa ogrožajo novi napadi, je satelitski internet, ki ga zagotavlja podjetje Elona Muska Starlink, ključnega pomena za komunikacijo vojakov na bojišču in tudi za upravljanje brezpilotnih letalnikov, ki so izredno pomembna komponenta ukrajinskega arzenala na fronti.

Vlak v Rusiji
Novice Ukrajinci udarili po Rusiji. Bo to iztirilo ruski vojaški stroj?

Rusija Starlink Vojna v Ukrajini Ukrajina
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.