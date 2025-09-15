V Ukrajini že drugič zadišalo po najhujšem scenariju

Ukrajinski vojaki so danes zjutraj doživeli izredno neprijetno presenečenje, saj je vzdolž celotne fronte na vzhodu Ukrajine prenehal delovati satelitski internet Starlink, ki je za ukrajinsko vojsko kritičnega pomena. Izkazalo se je, da se je Starlink zrušil za ogromno uporabnikov po vsem svetu.

"Nov globalni izpad Starlinka," je v svojem kanalu v komunikacijski aplikaciji Telegram danes zjutraj zapisal Robert Brovdi, poveljnik ukrajinskih sil za brezpilotne letalnike.

Ura in pol v komunikacijski temi

Po njegovih navedbah je Starlink vzdolž celotne fronte na vzhodu Ukrajine prenehal delovati ob 7.28 po lokalnem času. Sistemi so bili nato ponovno vzpostavljeni po približno uri in pol.

Današnja zrušitev satelitskega interneta Starlink je druga po juliju letos. Takrat je izpad trajal dve uri in pol.

Starlink tako rekoč globalno pokritost z internetom zagotavlja z roji satelitov v nizki Zemljini orbiti, ki oddajajo internetni signal. Foto: Unsplash

Pri Starlinku potrdili, da so imeli težave

Da je šlo nekaj narobe, so na uradni spletni strani potrdili tudi pri Starlinku.

"Starlink se trenutno sooča z izpadom storitev. Naša ekipa preverja, kar se je zgodilo," so zapisali. Sporočilo je medtem že izginilo s Starlinkove spletne strani.

Današnje prijave nedelovanja Starlinka na portalu DownDetector Foto: Posnetek zaslona

Na portalu DownDetector, kjer lahko uporabniki prijavijo zrušitve spletnih storitev, se je zaradi nedelovanja Starlinka danes zjutraj sicer pritožilo več kot 49 tisoč ljudi.

Ukrajina bi brez Starlinka tavala v temi

V Ukrajini je po navedbah tamkajšnjih medijev trenutno aktivnih okrog 50 tisoč Starlinkovih terminalov.

Izguba Starlinka bi bila za ukrajinske vojake na fronti najverjetneje katastrofalna in velja za enega od najbolj črnih scenarijev, ki bi se lahko trenutno zgodil Ukrajini. Na fotografiji ukrajinski vojak s Starlinkovim terminalom na fronti na vzhodu Ukrajine. Foto: Reuters

Ker so Rusi v prvem stadiju vojne v Ukrajini uničili ogromen del tamkajšnje telekomunikacijske infrastrukture, obstoječo oziroma obnovljeno pa ogrožajo novi napadi, je satelitski internet, ki ga zagotavlja podjetje Elona Muska Starlink, ključnega pomena za komunikacijo vojakov na bojišču in tudi za upravljanje brezpilotnih letalnikov, ki so izredno pomembna komponenta ukrajinskega arzenala na fronti.