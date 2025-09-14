Ukrajinci udarili po Rusiji. Bo to iztirilo ruski vojaški stroj?

Število železniških nesreč v Rusiji narašča. Ukrajinska tajna služba naj bi bila odgovorna za tri incidente v nekaj urah, da bi prekinila rusko vojaško oskrbo.

Po poročanju medijev je ukrajinska vojaška obveščevalna agencija s sabotažami začasno zaprla več železniških prog v Rusiji. Obveščevalna agencija naj bi stali tako za eksplozijo na železniški progi v južnoruski regiji Orjol kot za iztirjenjem lokomotive in tovornega vlaka v severozahodni Rusiji, poročajo ukrajinski mediji, ki se sklicujejo na obveščevalne vire.

Eksplozija bombe

Eksplozija se je že zgodila prejšnji večer v regiji Orjol blizu meje z Ukrajino. Železniški delavci so tam našli sumljiv paket in poklicali varnostne organe. Bomba je eksplodirala, ko so jo inženirji poskušali deaktivirati.

Dva vojaka sta bila takoj ubita, eden pa je kasneje podlegel poškodbam. Proga je bila sprva zaprta, a so popoldne en pas ponovno odprli za promet. Pred tem je bilo treba preusmeriti več kot ducat vlakov.

Iztirjen tovorni vlak

Ponoči je blizu Sankt Peterburga iztiril tovorni vlak. Ker so bili cisterne prazne, ni bilo večje škode. Nekaj ​​ur pozneje je v drugem okrožju iste regije iztirila lokomotiva, pri čemer je umrl voznik. Tudi tukaj so morali zapreti velike dele železniške proge.

"Zaradi uničenja železniške infrastrukture na teh odsekih imajo Rusi precejšnje logistične težave, kar posledično vpliva na njihovo sposobnost izvajanja aktivnih operacij proti ukrajinskim oboroženim silam," so mediji citirali tiskovnega predstavnika obveščevalne službe, ki je upravičeval sabotažo.

Strokovnjaki dejansko menijo, da je železniško omrežje ena najpomembnejših komponent ruskih vojnih prizadevanj v Ukrajini, piše nemški medij Focus.