Orban začenja priprave na volitve s t. i. protivojno turnejo

Madžarski premier Viktor Orban se je danes udeležil svojega prvega t. i. protivojnega dogodka v mestu Gyoer, kjer je poudaril, da mora Madžarska ostati zunaj vojne in se zaščititi pred migracijami. Danes je v istem mestu nastopil tudi Orbanov tekmec Peter Magyar. Na Facebooku je zapisal, da je Orbanova stranka Fidesz stranka vojne in sovraštva.

Z dogodkom v Gyoerju je Viktor Orban začel večtedensko turnejo, ki jo opisuje kot protivojno in v kateri naj bi kritiko evropske podpore Ukrajini uporabil za zgodnje sporočilo kampanje pred volitvami prihodnje leto, poroča britanski Guardian.

Orban je že dolgo kritičen do vojne v Ukrajini in sam sebe predstavlja kot glas razuma naproti stališču EU.

Madžarski premier so bo do konca leta udeležil shodov v petih mestih. "Tisti, ki si želijo miru, se nam bodo pridružili," je zapisal na Facebooku pred dogodkom

Na dogodku je izpostavil, da Madžarsko trenutno ogrožata vojna in migracije.

"Ostati moramo zunaj vojne in zavarovati se moramo pred migracijami. Temu se ne moremo izogniti, ker so na naših mejah, zato moramo zgraditi ograjo, moramo se braniti," je dejal Orban.

"Migracije nas spreminjajo. Ne bomo več Madžari. Kdorkoli že bomo, morda nas bodo imenovali za Madžare, ampak to ne bo res," je dodal.

Na dogodek, ki je bil napovedan kot prva "protivojna manifestacija", so bili povabljeni predstavniki spletne pobude z imenom Digitalni državljanski krogi (DPK), ki jo je ustanovil Orban.

Magyar: Orbanov Fidesz je stranka vojne in sovraštva

Na isti dan pa je dogodek v Gyoerju organiziral tudi Orbanov tekmec in vodja opozicije Peter Magyar. "Pokažimo digitalnim bojevnikom, da smo mirna, vesela, a zelo odločna večina," je zapisal na Facebooku.

Zapisal je tudi, da je Orbanova stranka Fidesz stranka vojne in sovraštva, stranka Tisza, ki jo vodi Magyar, pa da deluje za mir doma in po svetu.

Župan Gyoera Bence Pinter je za danes poskušal organizirati razpravo med Orbanom in Magyarjem. Magyar je povabilo sprejel še isti dan, Orban pa naj bi odgovoril, da bo razmislil, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Skupina demonstrantov je danes Orbana pozvala, naj se sestane z Magyarom. Nosili so transparente z napisi, kot je "Kdor se boji razprave, se boji ljudstva".