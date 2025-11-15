Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
D.K., STA

Sobota,
15. 11. 2025,
17.26

Osveženo pred

1 ura, 26 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
volitve Madžarska Peter Magyar Viktor Orban

Sobota, 15. 11. 2025, 17.26

1 ura, 26 minut

Orban začenja priprave na volitve s t. i. protivojno turnejo

Avtorji:
D.K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Viktor Orban, danska, vrh EU | Viktor Orban je izpostavil, da Madžarsko trenutno ogrožata vojna in migracije. | Foto Reuters

Viktor Orban je izpostavil, da Madžarsko trenutno ogrožata vojna in migracije.

Foto: Reuters

Madžarski premier Viktor Orban se je danes udeležil svojega prvega t. i. protivojnega dogodka v mestu Gyoer, kjer je poudaril, da mora Madžarska ostati zunaj vojne in se zaščititi pred migracijami. Danes je v istem mestu nastopil tudi Orbanov tekmec Peter Magyar. Na Facebooku je zapisal, da je Orbanova stranka Fidesz stranka vojne in sovraštva.

Z dogodkom v Gyoerju je Viktor Orban začel večtedensko turnejo, ki jo opisuje kot protivojno in v kateri naj bi kritiko evropske podpore Ukrajini uporabil za zgodnje sporočilo kampanje pred volitvami prihodnje leto, poroča britanski Guardian.

Orban je že dolgo kritičen do vojne v Ukrajini in sam sebe predstavlja kot glas razuma naproti stališču EU.

Madžarski premier so bo do konca leta udeležil shodov v petih mestih. "Tisti, ki si želijo miru, se nam bodo pridružili," je zapisal na Facebooku pred dogodkom

Donald Trump, Viktor Orban
Novice Trump Madžarsko izvzel iz sankcij zaradi kupovanja ruske nafte

Na dogodku je izpostavil, da Madžarsko trenutno ogrožata vojna in migracije.

"Ostati moramo zunaj vojne in zavarovati se moramo pred migracijami. Temu se ne moremo izogniti, ker so na naših mejah, zato moramo zgraditi ograjo, moramo se braniti," je dejal Orban.

"Migracije nas spreminjajo. Ne bomo več Madžari. Kdorkoli že bomo, morda nas bodo imenovali za Madžare, ampak to ne bo res," je dodal.

Na dogodek, ki je bil napovedan kot prva "protivojna manifestacija", so bili povabljeni predstavniki spletne pobude z imenom Digitalni državljanski krogi (DPK), ki jo je ustanovil Orban.

Magyar: Orbanov Fidesz je stranka vojne in sovraštva

Na isti dan pa je dogodek v Gyoerju organiziral tudi Orbanov tekmec in vodja opozicije Peter Magyar. "Pokažimo digitalnim bojevnikom, da smo mirna, vesela, a zelo odločna večina," je zapisal na Facebooku.

Zapisal je tudi, da je Orbanova stranka Fidesz stranka vojne in sovraštva, stranka Tisza, ki jo vodi Magyar, pa da deluje za mir doma in po svetu.

Viktor Orban
Novice Orban: Madžarski denar ne bo šel v Ukrajino

Župan Gyoera Bence Pinter je za danes poskušal organizirati razpravo med Orbanom in Magyarjem. Magyar je povabilo sprejel še isti dan, Orban pa naj bi odgovoril, da bo razmislil, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Skupina demonstrantov je danes Orbana pozvala, naj se sestane z Magyarom. Nosili so transparente z napisi, kot je "Kdor se boji razprave, se boji ljudstva".

volitve Madžarska Peter Magyar Viktor Orban
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.