Ameriški predsednik Donald Trump je danes ob sprejemu madžarskega predsednika Viktorja Orbana v Beli hiši izrazil pripravljenost, da državo svojega političnega zaveznika izvzame iz sankcij zaradi nakupa ruske nafte. Dopustil je tudi možnost, da bo prišlo do njegovega srečanja z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom v Budimpešti.

"Vedno obstaja možnost. Zelo dobra možnost," je na novinarsko vprašanje o odpovedanem vrhu s Putinom v Budimpešti o miru v Ukrajini odgovoril Trump. Vrh je bil napovedan, potem pa preložen za neodločen čas, ker je Trump ugotovil, da Putin ni pripravljen ustaviti vojne v Ukrajini.

Trump in Orban sta pred novinarji v neposrednem prenosu največ govorila o prizadevanjih obeh držav za omejitev migracij in vojni v Ukrajini oz. odnosih z Rusijo, pri čemer je Orban zatrdil, da Zahod glede tega ni enoten.

Trump, ki doma izvaja pregon nezakonitih priseljencev, je Orbana pohvalil zaradi podobne politike in menil, da je celotna Evropa preplavljena s priseljenci, česar pa Madžarska ne dovoli. "Če obiščete nekatere države, so zdaj neprepoznavne zaradi tega, kar so storile. Madžarska pa je zelo prepoznavna," je dejal Trump. Foto: Reuters

Orban je prepričan, da Zahod ni enoten glede vprašanja Ukrajine

"Zahod ni enoten glede vprašanja Ukrajine," je po poročanju madžarskih medijev izjavil Orban in dodal, da se za mir zavzemata le Washington in Budimpešta. Pohvalil je Trumpova prizadevanja za mir, EU pa naj bi še naprej verjela, da lahko Ukrajina doseže vojaško zmago.

Trump pa je dejal, da bi morali voditelji Evropske unije pokazati več spoštovanja do Orbana. "Mislim, da bi morali Madžarsko in tega voditelja zelo, zelo spoštovati, ker ima prav v zvezi z migracijami," je dejal Trump.

Dodal je tudi, da bo razmislil o izvzetju zaveznice iz sankcij zaradi kupovanja ruske nafte. "To preučujemo, ker je zanj zelo težko dobiti nafto in plin z drugih območij. Kot veste, nimajo prednosti, da bi imeli morje," je dejal Trump.

Trump o madžarski priseljenski politiki: "Madžarska je zelo prepoznavna"

Desničarski nacionalist Orban, ki se upira pritiskom na Rusijo, je dejal, da je ruska energija ključnega pomena za njegovo državo in bo Trumpu pojasnil, da bo Madžarska utrpela hude posledice, če ne bi več dobivala nafte in plina iz Rusije.

Orban je dejal, da je njegova vlada edina krščanska vlada v Evropi, vse druge pa so v bistvu liberalne levičarske vlade. Nezakonitih priseljencev na Madžarskem po njegovih besedah ni, ker imajo kristalno jasen sistem, v katerem morajo migranti zaprositi za vstop. Pritožil se je, da EU zaradi tega Madžarsko kaznuje.

S Trumpom na isti valovni dolžini

Orban, ki je dejal, da z obiskom odpira novo poglavje v odnosih z ZDA, ni užival naklonjenosti prejšnje demokratske vlade Joeja Bidna, s Trumpom pa sta na isti valovni dolžini glede priseljevanja, Ukrajine, zatiranja pravic skupnosti LGBTQ, opozicije in med drugim pravice do splava.

ZDA so dan pred obiskom napovedale ukinitve financiranja medija, ki ne ugaja Orbanu. Vodja ameriške agencije za globalne medije Kari Lake je za televizijo Newsmax v četrtek kongresu napovedala ukinitev madžarske izpostave medija Radio svobodna Evropa Szabad Europa, ker naj bi ta medij poskušal destabilizirati Madžarsko. Označila ga je za globalistični medijski program, ki sovraži Orbana.

Radio Svobodna Evropa je bil ustanovljen v času hladne vojne za zahodno informiranje držav vzhodnega bloka. Ameriški kongres je Szabad Evropa, ki je bil po padcu Sovjetske zveze ukinjen, leta 2020 začel ponovno financirati v skrbi zaradi krčenja medijske svobode na Madžarskem pod Orbanom.