Ameriške letalske družbe so danes po ZDA zaradi pomanjkanja kontrolorjev poleta in drugega osebja v času prekinitve financiranja ameriške vlade odpovedale več kot 700 letov, poročajo ameriški mediji. To predstavlja približno tri odstotke vseh današnjih letov, poroča televizija NBC.

V odpovedi poletov jih je prepričala uprava za varnost v zračnem prometu (FAA), ki je ugotovila, da ne more zagotoviti varnosti ob polni obremenitvi prometa. Del kontrolorjev zračnega prometa namreč zavrača delo brez plačila in si je poiskal druge službe ali pa koristi bolniško odsotnost.

Odpovedi letov so se vrstile na 40 letališčih po ZDA, med njimi največjimi, kot so v Atlanti, New Yorku in Chicagu, pri čemer pa mednarodni leti večinoma niso prizadeti.

Najdaljša prekinitev financiranja vlade v zgodovini ZDA se nadaljuje

Ameriški kongres do 1. oktobra ni potrdil proračuna, demokrati v senatu pa blokirajo začasno podaljšanje financiranja, dokler od republikancev ne dobijo zagotovila o podaljšanju subvencij za kritje zdravstvenega zavarovanja revnejših Američanov.

Predsednik ZDA Donald Trump in republikanci doslej niso pokazali pripravljenosti na pogajanja, najdaljša prekinitev financiranja vlade v zgodovini ZDA pa se nadaljuje.

FAA je ukazala, da se danes ukine do štiri odstotke vseh poletov v ZDA, delež pa bo postopoma naraščal in 14. novembra znašal že deset odstotkov. V primeru obnovitve financiranja vlade se bodo leti vračali.