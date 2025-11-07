Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. P. K., STA

7. 11. 2025,
18.24

Petek, 7. 11. 2025, 18.24

34 minut

Po odprtju sumljivega paketa v ameriškem oporišču hospitalizirali več ljudi

Avtorji:
A. P. K., STA

Vojaško oporišče se sicer redno uporablja za predsedniške lete. Ameriški predsednik Donald Trump je tako na primer v sredo pristal na letališču oporišča, ko se je vračal s poslovnega foruma na Floridi.

Vojaško oporišče se sicer redno uporablja za predsedniške lete. Ameriški predsednik Donald Trump je tako na primer v sredo pristal na letališču oporišča, ko se je vračal s poslovnega foruma na Floridi.

Foto: Guliverimage

Po odprtju sumljivega paketa z belim prahom, ki je bil v četrtek dostavljen v ameriško vojaško oporišče Joint Base Andrews v bližini Washingtona, so za kratek čas hospitalizirali sedem ljudi. Več delov poslopja so evakuirali, preiskava pa še poteka, poročanje ameriških medijev povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Na kraj dogodka v zvezni državi Maryland so bile napotene reševalne enote, ki so ugotovile, da ni neposredne grožnje, poroča ameriški CNN. Ta ob sklicevanju na neimenovana vira še poroča, da je paket vseboval neznani bel prah in politično propagando. Uvodni testi neznane snovi so pozneje pokazali, da snov ni nevarna, vendar preiskava še poteka.

Več oseb se je počutilo slabo, za kratek čas so bili tudi hospitalizirani

Po navedbah vojaškega tiskovnega predstavnika, ki ga je povzel spletni portal Axios, se je več posameznikov po odprtju sumljivega paketa počutilo slabo in so bili za kratek čas tudi hospitalizirani. Po poročanju Fox News se je več posameznikov pritoževalo nad glavobolom.

Vojaško oporišče se sicer redno uporablja za predsedniške lete. Ameriški predsednik Donald Trump je tako na primer v sredo pristal na letališču oporišča, ko se je vračal s poslovnega foruma na Floridi.

