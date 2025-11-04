Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Torek,
4. 11. 2025,
6.49

Osveženo pred

1 ura, 14 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,13

Natisni članek

Natisni članek
Hrvaška Split

Torek, 4. 11. 2025, 6.49

1 ura, 14 minut

Incident v Splitu: skupina moških vdrla na večer srbskega društva, vzklikali so ustaški pozdrav

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,13
policija, Hrvaška, hrvaška policija | Policija išče nasilneže, ki so vdrli v dvorano in prekinili folklorni večer ob dnevu srbske kulture v Splitu. | Foto Shutterstock

Policija išče nasilneže, ki so vdrli v dvorano in prekinili folklorni večer ob dnevu srbske kulture v Splitu.

Foto: Shutterstock

Med praznovanjem Dneva srbske kulture v Splitu se je zgodil incident. Po poročanju hrvaških medijev je v prostore krajevne skupnosti Blatina vkorakala skupina okoli 50 moških, oblečenih v črno. Nastopajočim na folklornem večeru in občinstvu so zagrozili ter jih z vzkliki "za dom spremni" pregnali iz dvorane.

Program od Dnevu srbske kulture, ki ga je v prostorih krajevne skupnosti Blatina v Splitu organiziralo srbsko kulturno društvo Prosvjeta, je bil še pred uradnim začetkom prekinjen. Priče so za Dalmatinski portal povedale, da so okoli 18. ure v prostore vdrli moški, oblečeni v črne majice, na glavah so imeli kape. Članom društva so povedali, da ne morejo imeti predstave, saj v mesecu spomina na padec Vukovarja ni prostora za takšen program. Skupina okoli 50 moških je skandira ustaški pozdrav "za dom spremni", ki je na Hrvaškem prepovedan z ustavo, in zbrane pregnala iz dvorane.

Zaradi varnosti dogodek odpovedali

"Položaj je bil zelo neprijeten. Nismo se želeli spuščati v noben prepir, preprosto smo se zbrali in odšli," je povedal eden od udeležencev dogodka in dodal, da v današnjem vzdušju takšni dogodki žal niso več presenetljivi.

Organizatorji so zaradi varnosti prireditev odpovedali. O vsem so obvestili policijo, ki je incident potrdila in sporočila, da išče storilce. 

Med nastopajočimi so bili tudi otroci iz Novega Sada, poroča Jutarnji list. Na kulturnem dogodku bi morali nastopiti še ženski pevski zbor SKD Prosvjeta, dramska sekcija, violinistka Zorana Barišić in folklorno društvo Veliko Kolo iz Novega Sada. 

Plenković obsodil incident

Odzval se je tudi hrvaški premier Andrej Plenković in incident ostro obsodil. "Obsojam incident, ki se je nocoj zgodil v prostorih mestne četrti Blatina. Split mora biti mesto varnosti, strpnosti in spoštovanja do vseh državljanov in gostov ne glede na njihovo nacionalno, versko ali katerokoli drugo pripadnost," je dejal Plenković. Dodal je, da od policije pričakuje, da bodo čim prej izsledili napadalce in jih kazensko obravnavali. 

Hrvaška Split
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.