Incident v Splitu: skupina moških vdrla na večer srbskega društva, vzklikali so ustaški pozdrav

Med praznovanjem Dneva srbske kulture v Splitu se je zgodil incident. Po poročanju hrvaških medijev je v prostore krajevne skupnosti Blatina vkorakala skupina okoli 50 moških, oblečenih v črno. Nastopajočim na folklornem večeru in občinstvu so zagrozili ter jih z vzkliki "za dom spremni" pregnali iz dvorane.

Program od Dnevu srbske kulture, ki ga je v prostorih krajevne skupnosti Blatina v Splitu organiziralo srbsko kulturno društvo Prosvjeta, je bil še pred uradnim začetkom prekinjen. Priče so za Dalmatinski portal povedale, da so okoli 18. ure v prostore vdrli moški, oblečeni v črne majice, na glavah so imeli kape. Članom društva so povedali, da ne morejo imeti predstave, saj v mesecu spomina na padec Vukovarja ni prostora za takšen program. Skupina okoli 50 moških je skandira ustaški pozdrav "za dom spremni", ki je na Hrvaškem prepovedan z ustavo, in zbrane pregnala iz dvorane.

Zaradi varnosti dogodek odpovedali

"Položaj je bil zelo neprijeten. Nismo se želeli spuščati v noben prepir, preprosto smo se zbrali in odšli," je povedal eden od udeležencev dogodka in dodal, da v današnjem vzdušju takšni dogodki žal niso več presenetljivi.

Organizatorji so zaradi varnosti prireditev odpovedali. O vsem so obvestili policijo, ki je incident potrdila in sporočila, da išče storilce.

Med nastopajočimi so bili tudi otroci iz Novega Sada, poroča Jutarnji list. Na kulturnem dogodku bi morali nastopiti še ženski pevski zbor SKD Prosvjeta, dramska sekcija, violinistka Zorana Barišić in folklorno društvo Veliko Kolo iz Novega Sada.

Plenković obsodil incident

Odzval se je tudi hrvaški premier Andrej Plenković in incident ostro obsodil. "Obsojam incident, ki se je nocoj zgodil v prostorih mestne četrti Blatina. Split mora biti mesto varnosti, strpnosti in spoštovanja do vseh državljanov in gostov ne glede na njihovo nacionalno, versko ali katerokoli drugo pripadnost," je dejal Plenković. Dodal je, da od policije pričakuje, da bodo čim prej izsledili napadalce in jih kazensko obravnavali.