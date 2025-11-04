V preteklih dneh sta psa pri dveh kmetijah na območju Dobove trikrat napadla drobnico in poškodovala več živali. Novomeški policisti zato tamkajšnje prebivalce pozivajo, naj jih v primeru, da psa opazijo, o tem obvestijo.

Dva psa, eden večje rasti, podoben nemškemu ovčarju, in drugi, manjši pes z dlako temnejših in svetlo rjavih odtenkov, sta v preteklih dneh pri dveh kmetijah na območju Dobove trikrat napadla drobnico in poškodovala več živali.

Če prebivalci na območju Rigonc, Velikega Obreža, Malega Obreža ali Gabrja pri Dobovi opazijo dva psa, ki se prosto gibljeta, policija naproša, da o tem obvestijo policiste Policijske postaje Brežice na številko 07 466 03 00 ali na 113.