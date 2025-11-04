Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Torek,
4. 11. 2025,
11.51

Osveženo pred

1 ura

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,16

Natisni članek

Natisni članek
Policijska uprava Novo mesto drobnica policija

Torek, 4. 11. 2025, 11.51

1 ura

Psa na območju Dobove večkrat napadla in poškodovala drobnico

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,16
slovenska policija, policaj, policaja | Foto STA

Foto: STA

V preteklih dneh sta psa pri dveh kmetijah na območju Dobove trikrat napadla drobnico in poškodovala več živali. Novomeški policisti zato tamkajšnje prebivalce pozivajo, naj jih v primeru, da psa opazijo, o tem obvestijo.

Dva psa, eden večje rasti, podoben nemškemu ovčarju, in drugi, manjši pes z dlako temnejših in svetlo rjavih odtenkov, sta v preteklih dneh pri dveh kmetijah na območju Dobove trikrat napadla drobnico in poškodovala več živali. 

Če prebivalci na območju Rigonc, Velikega Obreža, Malega Obreža ali Gabrja pri Dobovi opazijo dva psa, ki se prosto gibljeta, policija naproša, da o tem obvestijo policiste Policijske postaje Brežice na številko 07 466 03 00 ali na 113.

Aleš Šutar
Novice Družina je darovala organe pokojnega Aleša Šutarja
Nataša Pirc Musar, predsednica, obisk, Novo mesto, sveča, pogovori
Novice Neuradno: Aleša Šutarja niso udarili z bokserjem, ampak s pestjo
Nataša Pirc Musar, Novo mesto, obisk, pogovori, Romi, občina
Novice Pirc Musar: Upam, da večja represija ne bo potrebna #video
Policijska uprava Novo mesto drobnica policija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.