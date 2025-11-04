Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Hrvaška avtocesta cestninska postaja | Vrednost novega sistema cestninjenja je ocenjena na 80 milijonov evrov. | Foto Guliverimage

Vrednost novega sistema cestninjenja je ocenjena na 80 milijonov evrov.

Foto: Guliverimage

Na Hrvaškem bodo danes začeli vzpostavljati nov, elektronski sistem cestninjenja. Dela bodo začeli na avtocesti A3, ki vodi od Bregane na meji s Slovenijo prek Zagreba do Lipovca ob meji s Srbijo. Sistem, ki so ga poimenovali Crolibertas, bodo uvedli na vseh avtocestah, omogočal pa bo vožnjo brez ustavljanja na cestninskih postajah.

Novi, povsem digitalni in enotni sistem elektronskega cestninjenja je dobil ime Crolibertas, uvedli pa ga bodo na vseh avtocestah na Hrvaškem, ki jih upravljajo Hrvatske autoceste (Hac), Bina Istra in Autocesta Zagreb-Macelj, so v ponedeljek sporočili iz državnega avtocestnega podjetja Hac.

Za največji del avtocest skrbi Hac. Bina Istra upravlja okoli 140 kilometrov avtocest in hitrih cest, bolj znanih kot istrski ipsilon, Autocesta Zagreb-Macelj (AZM) pa upravlja 60 kilometrov avtoceste med hrvaško prestolnico in mejnim prehodom Gruškovje.

Vožnja brez ustavljanja

Crolibertas bodo po navedbah Haca uvedli na vseh avtocestah v državi, deloval pa bo na konceptu vožnje brez zaustavljanja, v prostem prometnem toku, kar bo po napovedih omogočalo hitrejše in enostavnejše potovanje po avtocestah.

Projekt med drugim vključuje postavitev 212 portalov na državnem cestnem omrežju in vzpostavitev podatkovnih centrov, po koncu del pa bo sledilo celovito testiranje sistema.

Dela bodo začeli danes na avtocesti A3 s postavitvijo prvih sedmih portalov na odseku med Popovačo in Novsko. Promet bo v tem delu zato potekal po začasni prometni ureditvi.

Nujna bo registracija v sistem

Novi sistem bo omogočal plačilo cestnine prek naprave za elektronsko cestninjenje v vozilu ENC ali pa bo prek kamere samodejno prebral registrsko številko vozila in nato zaračunal cestnino prek elektronskih plačilnih kanalov.

Z gotovino bo še vedno mogoče napolniti dobroimetje za izbrani sistem na prodajnih mestih Haca in koncesionarjev, pa tudi na bencinskih črpalkah. Največja sprememba za državljane bo, da bo potrebna predhodna registracija v sistem.

Vrednost novega sistema cestninjenja je ocenjena na 80 milijonov evrov, projekt pa izvaja konzorcij češke in slovaške družbe TollNet in Sky Toll. Po napovedih bo začel delovati prihodnje leto.

