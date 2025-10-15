Na današnjem regijskem obisku v Pomurju je vlada na seji sprejela predlog interventnega zakona, ki so ga že poslali v državni zbor, s katerim bo veljavnost letnih vinjet podaljšana za štiri mesece. Ukrep bo veljal za vse vinjete, ki bodo veljavne na 1. december 2025. Podpredsednik vlade Matej Arčon je po seji poudaril, da vlada s tem ukrepom kaže "korekten odnos do uporabnikov avtocest", saj se zaveda, da rekordne investicije v cestno infrastrukturo povzročajo tudi zastoje in dodatne obremenitve prometa. "Zaradi bistvenega povečanja prometa, rekordnih investicij in zastojev smo se odločili, da gremo naproti voznikom. To je pošteno do vseh, ki avtoceste uporabljajo vsak dan," je dejal Arčon. Dodal je še, da vlada s 1. januarjem 2026 odpravlja uporabo vinjet tudi na obalnih hitrih cestah.

Vlada je na seji določila besedilo predloga Zakona o interventnem ukrepu podaljšanja veljavnosti letnih elektronskih vinjet. Z njim se veljavnost vinjet za vozila do 3.500 kilogramov največje dovoljene mase (osebna in bivalna vozila ter motorna kolesa) podaljšuje za štiri mesece od dneva poteka njihove prvotne veljavnosti. Podaljšanje velja za vse letne elektronske vinjete, katerih veljavnost 1. decembra 2025 še ne bo potekla.Izvede ga upravljavec cestninskih cest – DARS, in sicer brez zaračunavanja kakršnih koli stroškov uporabnikom.

Če bo voznik zahteval povračilo vrednosti letne vinjete po 51. členu Zakona o cestninjenju, bo to lahko uveljavil le za čas od dneva nastopa zakonitega razloga do poteka veljavnosti, določene ob nakupu. DARS mora do 1. decembra 2025 sistem cestninjenja prilagoditi glede na novo obdobje uporabe, tako da bo omogočena uporaba cestninskih cest tudi z vinjetami, katerih veljavnost je s tem zakonom podaljšana.

Z ukrepom se po navedbah ministrstva za infrastrukturo zagotavlja pravičnejša obravnava imetnikov vinjet in blaženje posledic zmanjšane pretočnosti zaradi velikega investicijskega cikla na slovenskih avtocestah.

Na obalnih hitrih cestah brez vinjet

Vlada bo hkrati hitri cesti H5 in H6 prekategorizirala v glavni cesti, kjer za osebna vozila ne bo več potrebno plačevati cestnine. Ukrep je odgovor na naraščajoče prometne težave v slovenski Istri, kjer se prometne obremenitve v zadnjih letih močno povečujejo – zlasti v poletnih mesecih, ko se pojavljajo izrazite prometne konice, zastoji in večja nevarnost nesreč.

Mnogi vozniki, predvsem tujci in dnevni migranti, se zaradi plačila vinjete izogibajo uporabi hitrih cest H5 in H6 ter vozijo po lokalnih cestah skozi naselja Škofije, Dekani, Bertoki, Šalara, Izola in Lucija, kar povzroča preobremenjenost lokalnega omrežja, več hrupa in prašnosti ter slabšo prometno varnost. Do izgradnje nove hitre ceste Koper–Dragonja bo zato vlada omogočila, da bosta hitri cesti H5 in H6 prekategorizirani v glavni cesti, ki bosta izbirno cestninjeni samo za tovorna vozila nad 3.500 kilogramov največje dovoljene mase.

Za osebna vozila bo tako od 1. januarja 2026 uporaba odseka med Škofijami in Izolo brezplačna. Ukrep je predviden kot začasna rešitev do izgradnje nove hitre ceste, njegova izvedba pa naj bi po navedbah vlade razbremenila lokalne ceste in izboljšala prometno pretočnost v slovenski Istri.