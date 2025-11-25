Vjesnikovo stolpnico želijo čimprej porušiti, najverjetneje z miniranjem

Po katastrofalnem požaru, ki je sredi novembra zajel stolpnico nekdanjega časnika Vjesnik v Zagrebu, je hrvaški minister za prostorsko načrtovanje, gradbeništvo in državno premoženje Branko Bačić potrdil, da bo enega od simbolov mesta treba porušiti čimprej. Strokovne analize so pokazale, da je konstrukcija stolpnice resno poškodovana in predstavlja nevarnost za nenadzorovano zrušenje.

Statiki so po pregledu Vjesnikove stolpnice ugotovili, da je 67 metrov visoka stavba s 16 nadstropji na meji nosilnosti. Požar je povzročil visoke temperature, ki so poškodovale armature in betonske stebre, konstrukcija pa je zdaj izpostavljena vlagi, dežju, snegu in zmrzali, kar dodatno povečuje tveganje. Strokovnjaki opozarjajo, da bi že močnejši veter ali potres lahko povzročil katastrofo.

Kako bo potekalo rušenje?

Minister Bačić je napovedal, da se preučujeta dve metodi rušenja. Ena je mehansko rušenje s postopnim odstranjevanjem nadstropij z bagri in hidravličnimi kleščami. Druga metoda pa je nadzorovano miniranje z natančno postavljenimi eksplozivi, kar bi omogočilo hitrejše in varnejše odstranjevanje ruševin. Več informacij o načinu in času rušenja bodo po ministrovih besedah imeli predvidoma do konca tedna.

Foto: Hina/STA Po prvih ocenah so strokovnjaki bolj naklonjeni miniranju, saj bi to omogočilo, da se stolpnica zruši sama vase ali proti Savski cesti, kjer je dovolj prostora za varno izvedbo. Postopek bo zahteval evakuacijo dela prebivalcev in zaporo širšega območja, saj gre za zahteven in tvegan poseg.

Zgodovinski simbol hrvaškega novinarstva

Stolpnica Vjesnika je bila zgrajena med letoma 1963 in 1972 po načrtih arhitekta Antuna Ulricha. S fasado iz odsevnega stekla v rjavih in oranžnih tonih je veljala za enega najmodernejših poslovnih nebotičnikov v nekdanji Jugoslaviji. Dolga leta je bila sedež časopisne hiše Vjesnik, v njej so nastajali vplivni mediji, kot so Večernji list in Sportske novosti, legendarne revije Start, Studio, Danas, Kviz, Arena, Erotika, pa tudi znameniti stripi, med njimi Alan Ford. Zaradi barve fasade je dobila vzdevek "čokoladni stolp".

Po razpadu Jugoslavije je stavba postopoma izgubila svojo vlogo, večina prostorov je bila zapuščena, v zadnjih letih je v njej deloval le radio Laganini FM. Večina stavbe je v lasti države.

Požar in preiskava

Požar je izbruhnil 17. novembra okoli 23. ure v zgornjih nadstropjih in se hitro razširil po ventilacijskem sistemu. Gasilci so se z ognjem borili več ur, a stavbe niso mogli rešiti. Požar ni zahteval žrtev, povzročil pa je popolno uničenje stolpnice. Preiskava je pokazala, da je požar zanetila skupina mladostnikov, ki je v stavbi kurila kartonske škatle. Dva 18-letnika sta bila ovadena zaradi povzročitve požara in ogrožanja varnosti ljudi. Osumljenca so po preiskavi priprli.

Kaj bo na mestu Vjesnika?

Hrvaška vlada je kompleks razglasila za strateško nepremičnino. Minister Bačić je napovedal arhitekturni natečaj, ki bo določil prihodnjo podobo tega dela Zagreba. Ena od možnosti je gradnja novih objektov za državne institucije, ki trenutno najemajo prostore drugje.

Vstop v zgradbo ostaja prepovedan, prav tako promet na okoliških cestah. Ker zaradi tega vsak dan nastajajo veliki zastoji na enem od najprometnejših delov Zagreba, je Bačić danes dejal, da iščejo rešitve za sprostitev prometa.