Noro, Lakersi brez treh največjih zvezdnikov do podviga v Portlandu! #video

V noči na torek se je v ligi NBA odigralo devet tekem. Zdesetkani Jezerniki so le dan po domači zmagi nad Miamijem (130:120), na kateri je Luka Dončić dosegel prvi trojni dvojček v tej sezoni, priredili prvovrstno presenečenje v Portlandu. Čeprav ni mogel trener JJ Redick računati na tri največje zvezdnike, poleg LeBrona Jamesa sta manjkala tudi slovenski virtuoz, najboljši strelec sezone 2025/26, kot tudi v zadnjem obdobju zelo vroči Austin Reaves, so oslabljeni Lakersi v gosteh vendarle vzeli mero Portlandu (123:115), najbolj pa sta se izkazala povratnik Deandre Ayton (29) in Rui Hachimura (28 točk). Dončić in Reaves sta kandidirala za priznanje najboljšega igralca drugega tedna, a je nagrada romala v roke Shaija Gilgeous-Alexandra (OKC). Houston je v teksaškem obračunu premagal Dallas (110:102), pred srečanjem pa so odmevale izjave Jasona Kidda. Giannis Antetokounmpo je ob zvoku sirene popeljal Milwaukee do sladke zmage nad Indiano.

Liga NBA, 3. november:

Začel je s 43 točkami, nadaljeval z 49, 44 in 29. Takšen je strelski učinek Luke Dončića v tej sezoni, v kateri postavlja nove mejnike in je v tem trenutku z naskokom najbolj vroči strelec v ligi NBA. V takšnem ritmu pa namerava, če mu bo seveda naklonjeno zdravje, tudi nadaljevati, vsekakor pa se pri tem v prvi vrsti truditi, da pri tem ne bi trpeli rezultati Lakersov. Najbolj si želi zmag Jezernikov. Za zdaj gre priljubljeni franšizi iz mesta angelov izvrstno. Čeprav še vedno pogreša LeBrona Jamesa, so Lakersi vknjižili že šest zmag, izgubili pa le dvakrat.

Lakersi navdušili brez Dončića, Reavesa in Jamesa!

Enega izmed dveh porazov so doživeli prav proti Portlandu, ki je bil nedavno boljši v Los Angelesu (122:108). Takrat Jezerniki niso mogli računati na pomoč Dončića. Čeprav se je zdelo, da bo 26-letni Ljubljančan za tokratno tekmo pripravljen, je slovenski čarovnik izpustil še drugo tekmo proti Portlandu v tej sezoni. Najtežji napor v ligi NBA, ki ga ponuja tekmovalni urnik, to pa sta dve tekmi zapored, je opravil svoje. Pri Jezernikih niso hoteli ničesar tvegati in se v Portland odpravili z zelo zdesetkano postavo. Prvič v tej sezoni so tako odigrali srečanje brez treh največjih zvezdnikov. LeBron James sploh še ni zaigral v tej sezoni, Luka Dončić pa si je dan po prvem trojnem dvojčku v tej sezoni zaradi bolečin, ki jih še čuti v spodnjem delu leve noge, vendarle privoščil počitek. Slednjega je prvič v tej sezoni potreboval tudi Austin Reaves, ki ima težave z desno mečno mišico. V taboru Jezernikov so pač ocenili, da bi bilo to preveliko tveganje.

V vrstah Jezernikov ni bilo še treh poškodovanih igralcev. To so bili Gabe Vincent, Maxi Kleber in Adou Thiero, tako da je imela zdesetkana Redickova četa, v kateri so začetno peterko sestavljali Rui Hachimura, Jake LaRavia, Deandre Ayton, Marcus Smart in Dalton Knecht, zahtevno delo proti Portlandu. TrailBlazersi so namreč v dvoboj vstopili z razmerjem zmag in porazov 4-2.

Čeprav se je Portland spogledoval z vlogo favorita, pa so mu gostje iz mesta angelov pokvarili načrte. Lakersi so po prvem polčasu zaostajali le za točko (52:53), v nadaljevanju pa spravili gostitelje v hude težave in se razveselili zmage (123:115). V napadu so blesteli Deandre Ayton (29 točk), Rui Hachimura (28) in rezervist Nick Smith Jr. (25), ki je za tri točke metal izvrstnih 5/6, Portlandu pa do boljšega rezultata ni pomagalo niti 33 točk prvega strelca Denija Avdije (33) ter 23 točk Shaedona Sharpeja.

V ligi NBA so izbrali najboljša igralca zahodne in vzhodne konference drugega tedna sezone 2025/26. Čeprav sta pri Jezernikih statistično zelo izstopala Luka Dončić in Austin Reaves, oba sta bila tudi uvrščena na seznam kandidatov za priznanje, sta nagradi prejela Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder - zahod) in Tyrese Maxey (Philadelphia - vzhod). SGA je s prvaki iz Oklahoma Cityja, ki so še edina neporažena ekipa v tej sezoni, v zadnjem tednu nanizal štiri zmage, v povprečju pa na tekmo dosegal 28,8 točke, 4,5 skoka in 6,5 asistence.

Oklahoma City Thunder guard Shai Gilgeous-Alexander and Philadelphia 76ers guard Tyrese Maxey have been named the NBA Western and Eastern Conference Players of the Week, respectively, for Week 2 of the 2025-26 season (Oct. 27 – Nov. 2). pic.twitter.com/foyecD0FEl — NBA Communications (@NBAPR) November 3, 2025

Grk zadel za zmago ob zvoku sirene

Zelo dramatično je bilo na srečanju med Indiano in Milwaukeejem. Bucksi so do zmage nad zadnjimi finalisti lige NBA, ki zaradi zdravstvenih težav pogrešajo zelo veliko pomembnih igralcev, na začetku sezone pa trpijo njihovi rezultatu, prišli ob zvoku sirene. Zmagoviti koš za zmago (117:115) je dosegel Giannis Antetokounmpo. To je bilo sladko maščevanje grškega zvezdnika za zaporedna izpada Milwaukeejev v končnici proti Indiani. Bucksi so namreč izpadli dvakrat zapored proti Pacersem v 1. krogu končnice.

Tako je Antetokounmpo ob zvoku sirene zadel s polrazdalje za zmago Bucksov:

GIANNIS ANTETOKOUNMPO KNOCKS DOWN THE FADEAWAY FOR THE GAME-WINNING @TISSOT BUZZER-BEATER ‼️



🚨⏰ Everyone Gets 24 pic.twitter.com/whlDHen5zt — NBA (@NBA) November 4, 2025

Antetokounmpo je zaznamoval srečanje s 33 točkami, 13 skoki in petimi asistencami, iz igre pa je metal 14/21. Kyle Kuzma je dodal 15 točk, prvič pa je v dresu Milwaukeeja zaigral proti nekdanjim soigralcem Myles Turner. Občinstvo v Indianapolisu mu je skozi vso srečanje namenjalo žvižge, tako je bilo tudi pred srečanjem, ko so na velikem zaslonu predvajali video, v katerem so se gostitelji poklonili njegovim nekdanjim predstavam za Pacerse. Turner je dosegel 9 točk, dodal pa še 7 skokov in kar pet blokad.

Pri Indiani je bil najbolj razpoložen v napadu Pascal Siakam (32 točk in osem asistenc), Isaiah Jackson, ki skuša pod košem nadomestiti Turnerja, pa je prispeval 21 točk in 10 skokov. To je bilo njegovo največje število doseženih točk v ligi NBA po slabih štirih letih.

Rakete v teksaškem spopadu ugnale Dallas

V noči na torek je bilo v ligi NBA zanimivo tudi v Houstonu. Vedno prestižen teksaški spopad med Raketami in Telički je pripadel gostiteljem (110:102). Dallas, ki je v sezono 2025/26 vstopil z velikimi pričakovanji, je tako doživel novo razočaranje. To je bil že njegov peti poraz v tej sezoni, na lestvici zahodne konference pa je boljši le od zadnjeuvrščenega New Orleansa, s katerim se bo pomeril v noči na četrtek.

Vrhunci dvoboja med Houston Rockets in Dallas Mavericks:

Neprepričljivi in s poškodbami zdesetkani Dallas je v noči na torek gostoval pri teksaških rivalih Houston Rockets, ki imajo najbolj učinkovit napad v ligi (127,8 točke na tekmo), Dallas pa je v tej rubriki na skromnem predzadnjem mestu (108,2 točke). To je bil velik izziv za obrambo Kiddovih varovancev, katero je ob šokantni menjavi Luke Dončića tako omenjal in zagovarjal generalni direktor Nico Harrison. Mavsi so se v tem pogledu izkazali, saj so tekmecu dovolili "le" 110 točk, a so znova prikazali premalo v napadu, kjer so komaj presegli mejo stotih točk (102). Rakete so še poldrugo minuto do konca vodile le za točko (103:102), nato pa v zaključku strle odpor gostov in prišle do četrte zaporedne zmage (110:102).

Amen Thompson je pri gostiteljih dosegel osebni strelski rekord v tej sezoni (27), turški center Alperen Sengun je dodal 26 točk in 11 skokov, izkušeni Kevin Durant pa ob skromnem metu iz igre 6/18 21 točk. Največ točk je na srečanju prispeval košarkar Dallasa P.J. Washington (29), ki je zbral tudi 12 skokov. Dvojni dvojček je pri Mavsih zbral tudi rezervist D'Angelo Russell (10 točk in 12 asistenc). Max Christie je prispeval 17, 18-letni Cooper Flagg pa 12 točk. Iz igre je v slabih 34 minutah, kolikor je prebil na parketu, metal 5/10. Dodal je še 5 skokov, 2 asistenci in štiri izgubljene žoge.

Jason Kidd z izjavo začudil navijače Dallasa

Trener Jason Kidd in generalni direktor Nico Harrison pred začetkom sezone nista skrivala optimizma. Foto: Reuters Čeprav bodo morali Mavericksi počakati še nekaj časa na vrnitev Kyrieja Irvinga (trener Jason Kidd je podal optimistično misel, da bi se to lahko zgodilo morda že v tem koledarskemu letu in ne leta 2026), še vedno verjamejo, da bi lahko dosegali več kot spodobne rezultate že v tej sezoni. Tudi na krilih supertalentiranega novinca Cooperja Flagga, ki mu napovedujejo svetlo prihodnost. Za zdaj pa Mavericksom ne gre najbolje. Vknjižili so le dve zmagi, izgubili pa že petkrat.

Navijačem parajo živce poškodbe številnih igralcev, zlasti tistih najvišjih v ekipi. Tako na gostovanju pri Raketah nista mogla pomagati soigralcem Anthony Davis in Dereck Lively II, znova pa je bil v središču pozornosti 18-letni Flagg. Privrženci Dallasa se sprašujejo, zakaj mu trener Jason Kidd namenja odgovorno vlogo organizatorja igre in ga ne preizkuša na drugih igralnih položajih, ki jih je bil bolj vajen v preteklosti.

Jason Kidd on his philosophy behind starting Cooper Flagg at PG:



“There’s a couple of things behind him playing (PG). One is our health…The other part of handling the ball is being able to handle the pressure when April comes around & you’re playing for something greater.” pic.twitter.com/LBm4eAfd5C — Mike Curtis (@MikeACurtis2) November 2, 2025

"Več je razlogov, da nastopa na položaju organizatorja igre. Prvi je zdravstveno stanje igralcev v ekipi, drugi pa ta, da bi pridobil izkušnje in postal sposoben obvladovati žogo pod pritiskom, ki ga prinaša mesec april, ko igraš za nekaj večjega," je po predzadnjem porazu Dallasa, ko je ostal v Mehiki praznih rok proti Detroitu, pojasnil trener Kidd.

Bo Dallas sploh zaigral v končnici?

Cooper Flagg je na gostovanju v Houstnu dosegel 12 točk. Foto: Reuters

Na družbenem omrežju je s to izjavo začudil in nasmejal ogromno navijačev Dallasa, ki so prepričani, da Mavericksi ob nadaljevanju podobnih predstav v tej sezoni sploh ne bodo nastopili v končnici. Tako se aprila sploh ne bi mogli spustiti v igro za kaj večjega, kar bi bil velik udarec za optimistično vodstvo Dallasa in trenerja Kidda.

Sprašujejo se tudi, zakaj namenja to vlogo neizkušenemu Flaggu, ko ima v ekipi tudi številne igralce, ki jim je ta igralni položaj bolj domač (D'Angelo Russell, Ryan Nembhard, Brandon Williams, Jaden Hardy … ).

Kidd vseeno ostaja optimist in komaj čaka na trenutek, ko bo lahko v ekipi znova pozdravil zdravega Irvinga. Verjame, da bi se to lahko zgodilo še v tem koledarskem letu, in dodaja, da bi Irving in Flagg na parketu sestavljata popoln par.

Jokić jih v tej sezoni še ni dosegel toliko

Domantas Sabonis je imel pričakovano ogromno preglavic pri pokrivanju Nikole Jokića. Foto: Reuters Denver je doma premagal Sacramento (130:124), srbski as Nikola Jokić pa je dosegel največje število točk v tej sezoni (34). K razkošni statistiki je dodal še 14 asistenc, 7 skokov in štiri ukradene žoge, iz igre pa je metal 14/22. Jokić je v sezono vstopil z rekordnimi štirimi zaporednimi trojnimi dvojčki, nato pa nanizal dve tekmi z "zgolj" dvojnima dvojčkoma. Christian Braun je dodal 21, Aaron Gordon pa 20 točk.

Pri gostih je izstopal veteran Russell Westbrook (26 točk, 12 skokov in 6 asistenc), ki je proti nekdanjim soigralcem dočakal strelski rekord sezone. DeMar Rozan je dosegel 19, Nemec Dennis Schröder pa 18 točk, ki jim je dodal še devet asistenc. Litovec Domantas Sabonis se je ustavil pri 13 točkah in 17 skokih.

Liga NBA, 3. november

Lestvica

