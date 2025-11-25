Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. P.

Torek,
25. 11. 2025,
11.22

Osveženo pred

26 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,28

Natisni članek

Natisni članek
smučarski skoki Lovro Kos Timi Zajc Timi Zajc Jan Hörl Falun Domen Prevc Domen Prevc Rok Oblak Anže Lanišek Anže Lanišek

Torek, 25. 11. 2025, 11.22

26 minut

Smučarski skoki, Falun (moški – kvalifikacije)

V živo: Rok Oblak že uresničil cilj, Anže Lanišek v izjemni formi!

Avtor:
R. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,28
smučarski skoki, Anže Lanišek | Anže Lanišek je na prvem treningu zaostal le za tremi Avstrijci, na drugem pa je osvojil drugo mesto. Prehitel ga je le Nemec Raimund Philipp. | Foto Daniel Novakovič/STA

Anže Lanišek je na prvem treningu zaostal le za tremi Avstrijci, na drugem pa je osvojil drugo mesto. Prehitel ga je le Nemec Raimund Philipp.

Foto: Daniel Novakovič/STA

Najboljši smučarski skakalci na svetu se bodo danes potegovali za točke svetovnega pokala na Švedskem. Ob 11. uri so se začele kvalifikacije za tekmo na srednji skakalnici, na kateri se predstavlja pet Slovencev. Na zadnji tekmi na Norveškem je blestel Domen Prevc in z drugim mestom poskrbel za prve stopničke slovenskih orlov v tej sezoni. V Falunu je na današnjih treningih izstopal Anže Lanišek. Na prvem je osvojil četrto mesto in zaostal le za tremi Avstrijci, na drugem, ki ga je dobil Nemec Raimund Philipp, pa si je delil drugo mesto.

Domen Prevc
Sportal Domen Prevc le za Japoncem, odličen tudi Lanišek, točke dosegel še Zajc

Kvalifikacije za tekmo v Falunu:

Lanišek najprej četrti, nato drugi

Avstrijec Jan Hörl je dobil prvi trening, na drugem si je z Anžetom Laniškom delil drugo mesto. | Foto: Guliverimage Avstrijec Jan Hörl je dobil prvi trening, na drugem si je z Anžetom Laniškom delil drugo mesto. Foto: Guliverimage Na prvem današnjem treningu je blestel Avstrijec Jan Hörl. Slovenski severni sosed je skočil najdlje (95,5 m), takoj za njim pa sta se zvrstila rojaka Stephan Embacher (95) in Manuel Fettner (94) ter potrdila dominacijo Avstrijcev. Izmed Slovencev je najdlje skočil Anže Lanišek (93,5) in poskrbel za četrti najboljši rezultat prvega treninga. Domen Prevc je bil deseti (90,5), Timi Zajc 17. (89,5), Rok Oblak 23. (88), Lovro Kos pa 49. (84).

Na drugem treningu je bil Anže Lanišek še boljši. Skočil je 95 metrov in si delil drugo mesto z Janom Hörlom (92). Najboljši je bil Nemec Raimund Philipp (92). Domen Prevc se je znova uvrstil na rob najboljše deseterice. Bil je deveti (90), Timi Zajc je bil 16. (92), Rok Oblak 36. (89), Lovro Kos pa je znova poskrbel za najslabši dosežek med slovenskimi orli (84.) in zasedel 49. mesto.

Ob 11. uri se bodo začele kvalifikacije, na katerih si bo skušalo nastop na tretji tekmi smučarskih skakalcev v tej sezoni zagotoviti 68 tekmovalcev. Med njimi je tudi pet Slovencev.

Domen Prevc je konec prejšnjega tedna poskrbel za prve moške stopničke v svetovnem pokalu. | Foto: Reuters Domen Prevc je konec prejšnjega tedna poskrbel za prve moške stopničke v svetovnem pokalu. Foto: Reuters

Nastopili bodo Rok Oblak (štartna številka 16), Lovro Kos (31), Timi Zajc (59), Anže Lanišek (61) in Domen Prevc (66). Največje možnosti za vrhunsko uvrstitev imata Prevc in Lanišek, ki sta na zadnji tekmi v Lillehammerju navdušila z drugim in šestim mestom, zmagal pa je Japonec Rjoju Kobajaši, tudi vodilni v skupnem seštevku točk za svetovni pokal.

Tekma v Falunu se bo začela ob 15.10.

Isak Andreas Langmo
Sportal Norveški skakalec se je onesvestil med pregledom opreme
Daniel Tschofenig
Sportal Video sprožil alarm: kaj je Tschofenigu prepovedala FIS?
Lillehammer Nika Prevc Nozomi Marujama
Sportal Niki Prevc prve stopničke zime, Marujama znova razred zase
Domen Prevc
Sportal Domen Prevc tik pod stopničkami, Lanišek in Zajc v deseterici

smučarski skoki Lovro Kos Timi Zajc Timi Zajc Jan Hörl Falun Domen Prevc Domen Prevc Rok Oblak Anže Lanišek Anže Lanišek
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.