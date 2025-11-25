V živo: Rok Oblak že uresničil cilj, Anže Lanišek v izjemni formi!

Najboljši smučarski skakalci na svetu se bodo danes potegovali za točke svetovnega pokala na Švedskem. Ob 11. uri so se začele kvalifikacije za tekmo na srednji skakalnici, na kateri se predstavlja pet Slovencev. Na zadnji tekmi na Norveškem je blestel Domen Prevc in z drugim mestom poskrbel za prve stopničke slovenskih orlov v tej sezoni. V Falunu je na današnjih treningih izstopal Anže Lanišek. Na prvem je osvojil četrto mesto in zaostal le za tremi Avstrijci, na drugem, ki ga je dobil Nemec Raimund Philipp, pa si je delil drugo mesto.

Kvalifikacije za tekmo v Falunu:

Lanišek najprej četrti, nato drugi Avstrijec Jan Hörl je dobil prvi trening, na drugem si je z Anžetom Laniškom delil drugo mesto. Foto: Guliverimage Na prvem današnjem treningu je blestel Avstrijec Jan Hörl. Slovenski severni sosed je skočil najdlje (95,5 m), takoj za njim pa sta se zvrstila rojaka Stephan Embacher (95) in Manuel Fettner (94) ter potrdila dominacijo Avstrijcev. Izmed Slovencev je najdlje skočil Anže Lanišek (93,5) in poskrbel za četrti najboljši rezultat prvega treninga. Domen Prevc je bil deseti (90,5), Timi Zajc 17. (89,5), Rok Oblak 23. (88), Lovro Kos pa 49. (84). Na drugem treningu je bil Anže Lanišek še boljši. Skočil je 95 metrov in si delil drugo mesto z Janom Hörlom (92). Najboljši je bil Nemec Raimund Philipp (92). Domen Prevc se je znova uvrstil na rob najboljše deseterice. Bil je deveti (90), Timi Zajc je bil 16. (92), Rok Oblak 36. (89), Lovro Kos pa je znova poskrbel za najslabši dosežek med slovenskimi orli (84.) in zasedel 49. mesto.

Ob 11. uri se bodo začele kvalifikacije, na katerih si bo skušalo nastop na tretji tekmi smučarskih skakalcev v tej sezoni zagotoviti 68 tekmovalcev. Med njimi je tudi pet Slovencev.

Domen Prevc je konec prejšnjega tedna poskrbel za prve moške stopničke v svetovnem pokalu. Foto: Reuters

Nastopili bodo Rok Oblak (štartna številka 16), Lovro Kos (31), Timi Zajc (59), Anže Lanišek (61) in Domen Prevc (66). Največje možnosti za vrhunsko uvrstitev imata Prevc in Lanišek, ki sta na zadnji tekmi v Lillehammerju navdušila z drugim in šestim mestom, zmagal pa je Japonec Rjoju Kobajaši, tudi vodilni v skupnem seštevku točk za svetovni pokal.

Tekma v Falunu se bo začela ob 15.10.