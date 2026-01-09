Najstarejša vnukinja ameriškega predsednika Donalda Trumpa je z nedavnim gostovanjem v podkastu Logana Paula presenetila mnoge. Kai Trump je prvič spregovorila o delu svojega dedka in razkrila, da je vse prej kot fanatična podpornica njegove politike. Namesto tega se 18-letnica zavzema za zmerna politična stališča.

Čeprav hči Donalda Trumpa mlajšega in njegove nekdanje žene Vannesse Trump pravi, da ameriško politiko obožuje, se sama v bližnji prihodnosti ne namerava potegovati za katerikoli politični položaj: "Ničesar nočem imeti s politiko, to je zelo nevarna stvar."

Trumpa podpira, ker je njegova vnukinja

Ko jo je voditelj podkasta Impaulsive vprašal, ali je imela med volilno kampanjo za ameriškega predsednika Kamalo Harris za sovražnico, je bil njen odgovor jasen: "Nikoli ni bilo nobenega sovraštva. Kandidirala sta drug proti drugemu in seveda bom kot družinska članica podprla svojega dedka. Ampak nič več kot to." O svojem dedku pa je dejala: "On je kul dedek."

Strastna golfistka Univerze v Miamiju si želi, da bi se politični strani pogosteje srečevali na sredini in našli skupni jezik: "Mislim, da bi bili vsi srečnejši. Preveč je skrajnih ljudi, tako na radikalni levici kot na radikalni desnici."

Za poglabljanje političnega razkola v državi velik del krivde nosijo družbena omrežja in njihovi algoritmi, meni Kai Trump. "Na družbenih omrežjih skoraj ni zmernih in niansiranih vsebin. Ponujajo le enostranska stališča, kar nekatere ljudi spravlja ob pamet. Verjamejo vsemu, kar preberejo," je dejala v podkastu in s tem po poročanju tujih medijev morda namignila na podpornike svojega dedka.