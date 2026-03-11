Kombi je danes zjutraj trčil v varnostno barikado v bližini Bele hiše v Washingtonu in jo prebil, je sporočila tamkajšnja policija. Zaradi tega je bilo med jutranjo prometno konico zaprto območje okoli Bele hiše v središču ameriške prestolnice. V incidentu ni bilo ranjenih, oblasti pa so voznika kombija prijele in ga zaslišujejo.

Policija za zdaj ni objavila informacij o vozniku vozila, ki je trčilo v barikado na trgu Lafayette, severno od Bele hiše, kjer se ponavadi zadržuje veliko turistov in pisarniških delavcev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Oblasti so zaprle več glavnih ulic v okolici Bele hiše, s tem pa vladnim uslužbencem in mestnim delavcem preprečile dostop do pisarn. Območje so preobremenili tudi prometni zastoji. Na kraj dogodka je prišlo več deset reševalnih vozil.

V incidentu ni bil ranjen nihče, washingtonska policija in tajna služba ZDA, ki skrbi za varnost predsednika, ga še vedno preiskujeta. Tajna služba je navedla, da "preiskuje sumljivo vozilo".

Oblasti so voznika kombija pridržale in ga zaslišujejo. Kombi je varnostno barikado po poročanju ameriških medijev prebil ob približno 6.30 po lokalnem času.