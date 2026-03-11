Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Sreda,
11. 3. 2026,
14.13

Osveženo pred

43 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05

Natisni članek

Natisni članek
aretacija voznik preiskava incident ZDA Washington Bela hiša

Sreda, 11. 3. 2026, 14.13

43 minut

Po trku kombija v varnostno barikado zaprto območje okoli Bele hiše

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05
Bela hiša | Washington je zaradi vojne ZDA in Izraela proti Iranu, ki se je začela z ameriško-izraelskimi napadi 28. februarja, pod poostrenimi varnostnimi ukrepi. | Foto Reuters

Washington je zaradi vojne ZDA in Izraela proti Iranu, ki se je začela z ameriško-izraelskimi napadi 28. februarja, pod poostrenimi varnostnimi ukrepi.

Foto: Reuters

Kombi je danes zjutraj trčil v varnostno barikado v bližini Bele hiše v Washingtonu in jo prebil, je sporočila tamkajšnja policija. Zaradi tega je bilo med jutranjo prometno konico zaprto območje okoli Bele hiše v središču ameriške prestolnice. V incidentu ni bilo ranjenih, oblasti pa so voznika kombija prijele in ga zaslišujejo.

Policija za zdaj ni objavila informacij o vozniku vozila, ki je trčilo v barikado na trgu Lafayette, severno od Bele hiše, kjer se ponavadi zadržuje veliko turistov in pisarniških delavcev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Oblasti so zaprle več glavnih ulic v okolici Bele hiše, s tem pa vladnim uslužbencem in mestnim delavcem preprečile dostop do pisarn. Območje so preobremenili tudi prometni zastoji. Na kraj dogodka je prišlo več deset reševalnih vozil.

V incidentu ni bil ranjen nihče, washingtonska policija in tajna služba ZDA, ki skrbi za varnost predsednika, ga še vedno preiskujeta. Tajna služba je navedla, da "preiskuje sumljivo vozilo".

Oblasti so voznika kombija pridržale in ga zaslišujejo. Kombi je varnostno barikado po poročanju ameriških medijev prebil ob približno 6.30 po lokalnem času.

Specialna enota policije
Novice Incident sredi Maribora: uničevali so lastnino, razgnala jih je policija
Incident
Novice Nekdanji marinec v kongresu kričal: Amerika noče poslati svojih sinov v vojno za Izrael #video
levinja, napad, živalski vrt, hranjenje, Kitajska
Novice Grozljiv incident: levinja je zgrabila deklico, ki jo je poskušala hraniti #video
Delta Air Lines, letalo
Novice Izredno stanje med letom, potnik skušal vdreti v pilotsko kabino
slovenska policija
Novice Incident na območju Viča: moški grozil z nožem, policisti so streljali
aretacija voznik preiskava incident ZDA Washington Bela hiša
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.