Sobota, 28. 3. 2026, 20.20

Ekipo Visma | Lease a Bike pretresel hud incident

Richard Plugge | Na dogajanje se je že odzval Richard Plugge. | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Na kolesarski dirki Coppi e Bartali so bili člani ekipe Visma | Lease a Bike med četrto etapo vpleteni v hud varnostni incident, potem ko sta se dva pijana gledalca približala ekipnemu avtomobilu, poroča Domestique. Eden od gledalcev je splezal na ekipni avtomobil ekipe Team Visma | Lease a Bike in poskušal s strehe sneti kolo, drugi navijač pa se je do potnikov v avtomobilu obnašal zelo agresivno. Na dogajanje so se odzvali tudi pri nizozemski ekipi.

Glede na izjavo ekipe se je incident zgodil šest kilometrov pred ciljem v Valdobbiadeneju, na območju Saccol, ko je eden od posameznikov splezal na vozilo in poskušal s strešnega nosilca odstraniti kolo, drugi pa se je agresivno obnašal do osebja v avtomobilu. Zaradi tega se je osebje ekipe takoj odzvalo, o incidentu pa so obvestili tako policijo kot organizatorje dirke.

Vodja ekipe Richard Plugge je dogodek opisal kot resen in pri tem navedel pomisleke glede varnosti vpletenih članov osebja. "Ta incident jemljemo zelo resno, saj je ogrozil varnost naših kolegov," je dejal Plugge. "Naše osebje na kraju dogodka je takoj odšlo na policijo in incident prijavilo tudi organizaciji dirke."

Na koncu niso odnesli oziroma ukradli nobene opreme in vozilo ni bilo poškodovano, vendar je incident tiste v avtomobilu pretresel. "Sodelavci, ki so bili v avtu, so v redu, vendar razumljivo pretreseni," je dodal Plugge.

